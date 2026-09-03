Mağusa’da müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciası nedeniyle ilan edilen ulusal yas kapsamında; Mağusa Kaymakamlığınca verilen etkinlik ve müzik izinlerinin, 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar durdurulduğu kaydedildi.

Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, “Düğün salonlarında düzenlenen düğünler istisna olmak üzere, konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekânları ve benzeri tüm yerlerde her türlü müzik yayını yasaklanmıştır. Halkımızın alınan karara hassasiyetle uymaları önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.