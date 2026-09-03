"Memleket yangın yeri, Üstel ve Berova partizan istihdam peşinde"

Girne açıklarında 9 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 19 kişi için ise 5 gündür arama kurtarma operasyonlarının aralıksız sürdüğü bir dönemde gelen iddialar kamuoyunda büyük infial yarattı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin yaşanan trajediye ve toplumun acısına rağmen partizan istihdam adımları attığını öne sürdü.

​Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Barçın, Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın, Maliye Bakanlığı üzerinden geçici işçi kadroları açmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

​"İnsanlarımız ne dertte, Ünal Bey ve Özdemir Bey istihdam peşinde. Ar duygusunu tamamen yitiren Ünal Bey, Özdemir Bey ile el ele vermiş, seçilmiş bazı partililerini Geçici İşçi kadrolarıyla istihdam etmek için Maliye Bakanlığı’na yetki yazıları yazdırıyor şimdi. Yalansa yalan deyin ama diyemezsiniz çünkü doğru ve siz artık ar duygunuzu kaybettiniz."

​Ülkenin büyük bir yas ve kriz içinde olduğu böylesi kritik bir dönemde seçim odaklı partizan kararlar alınmasını eleştiren Barçın, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

​"Memleket yangın yeriyken, seçilmiş partililerini devlete istihdam etme derdine düşmek, utanmazlığın ve siyasi fırsatçılığın dibidir, yazıklar olsun."