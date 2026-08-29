Trafiğe bir can daha!

Ziyamet’te Bağlar mevkiinde üç aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 62 yaşındaki Günay Kırlar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada 4 kişi daha yaralanırken, KE 516 plakalı aracın sürücüsü 23 yaşındaki M.T. tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Ziyamet’te Bağlar mevkiindeki virajda meydana geldi.

23 yaşındaki M.T. yönetimindeki araçla Ziyamet istikametinden Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti.

Araç, karşı istikametten gelen Halil Küçük (E-32) yönetimindeki RK 002 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun solundaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra yeniden yol içerisine girdi.

Araç, bu sırada karşı istikametten gelen Mehmet Kırlar (E-72) yönetimindeki MP 494 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu söz konusu araçla da çarpıştı.

Kazada KE 516 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceren Nisa Artık (K-16), Meryem Güngör (K-24) ve Yaren Artık (K-18) ile MP 494 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Kırlar ve yolcu Günay Kırlar (E-62) yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Günay Kırlar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KE 516 plakalı aracın sürücüsü M.T. tutuklanırken, polis kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.