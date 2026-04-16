“Toplumun iradesi sandıkta çok güçlü bir şekilde ortaya çıkacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kişi, hükümetin yarattığı tahribatın her geçen gün büyüdüğünü belirterek erken seçimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Kişi, CTP’nin yalnızca eleştiren değil çözüm ortaya koyan bir anlayışla kapsamlı ve somut bir hükümet programı hazırladığını, toplumsal değişim iradesinin ise sandıkta güçlü şekilde ortaya çıkacağını kaydetti.

“Somut ve uygulanabilir bir hükümet programı hazırlıyoruz”

Mehmet Kale Kişi, CTP’nin gerçekleştirdiği kapsamlı çalıştaylarda eğitimden sağlığa, ekonomiden güvenliğe kadar birçok alanda geniş katılımlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. “Bütün paydaşlarla istişare ederek, sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak, ayakları yere basan, gerçek çözüm üreten, somut bir hükümet programı hazırlıyoruz. Gerçekçi, uygulanabilir ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir program hazırlıyoruz” diyen Kişi, ortaya çıkacak programın geniş kesimlere hitap eden güçlü bir içerikte olacağını vurguladı.

“Yalnızca eleştiren değil, çözüm ortaya koyan bir anlayışla ilerliyoruz”

Çalıştay sürecinde yalnızca parti kadrolarıyla değil, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle birlikte hareket ettiklerini ifade eden Kişi, ülkenin içinde bulunduğu çok boyutlu krizden çıkış yollarını detaylı şekilde ele aldıklarını söyledi. “Toplumun sorduğu temel soru bu kaostan nasıl çıkacağımızdır” diyen Kişi, hazırlanan programın farklı alanlarda somut çözüm önerileri içereceğini belirtti. CTP’nin yalnızca eleştiren değil, çözüm ortaya koyan bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Kişi, “CTP iktidara hazır” diyerek hazırlanacak programın kapsamlı biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

“Mevcut durum sürdürülemez noktaya geldi”

Erken seçim tartışmalarına da değinen Kişi, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı. “Bu seçim çoktan yapılmalıydı” diyen Kişi, hükümetin görevde kaldığı her gün ülkeye verilen zararın arttığını ifade etti. “Seçim geciktikçe tahribat büyüyor” sözleriyle mevcut tabloya dikkat çeken Kişi, toplumdaki değişim isteğinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti ve “Toplumun iradesi sandıkta çok güçlü bir şekilde ortaya çıkacak” dedi. Kişi, son dönemde yaşanan toplumsal gerilimlere de değinerek toplumda ciddi bir huzursuzluk ve öfke biriktiğini söyledi. “Toplum artık tepkisini göstermek için bir sebep arıyor” diyen Kişi, yaşanan olayların yalnızca tek bir başlıkla açıklanamayacağını belirtti. “Bu sadece hayat pahalılığı meselesi değil” ifadelerini kullanan Kişi, biriken sorunların toplumda güven kaybı yarattığını da belirtti.

“Kayıt dışılıkla mücadele için güçlü ve işleyen bir yapı kuracağız”

Kişi, kayıt dışılığın ülkede büyük bir sorun yarattığını ifade ederek CTP’nin önceliklerinden birinin kayıt dışılıkla mücadele olacağının altını çizdi ve daha güçlü bir denetim ve soruşturma mekanizması kurmayı hedeflediklerini söyledi. Kişi, Başbakanlık Denetleme Kurulu başta olmak üzere mevcut kurumların etkin hale getirileceğini ifade ederek aynı zamanda yeni yapılarla bilgi ve belgelerin güvenli şekilde toplanacağı bir sistem kurulacağını vurguladı.

“Toplumu bölmeden, birlikte hareket ederek yol alacağız”

Kişi son olarak yerel ve genel seçim hazırlıklarına da değinerek, CTP’nin her iki seçim için de hazır olduğunu ifade etti. Aday belirleme süreçlerinin demokratik şekilde yürütüleceğini belirten Kişi, parti içi demokrasinin altını çizdi. “Mümkün olduğunca geniş bir cephe siyaseti yapacağız” diyen Kişi, yalnızca siyasi partilerle değil, sivil toplum örgütleriyle de istişare içinde olacaklarını vurguladı ve “Toplumu bölmeden, birlikte hareket ederek yol alacağız” ifadelerini kullandı.