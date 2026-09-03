Gemi faciasında yaşamını yitiren İsmail Kurt yarın Lefkoşa’da toprağa verilecek

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olan gemide hayatını kaybeden İsmail Kurt yarın Lefkoşa’da toprağa verilecek.

Kurt’un naaşı, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.

Ekiplerin kayıplara ulaşmak amacıyla yürüttüğü arama çalışmalarında dün bir erkek naaşı bulunmuş ve İsmail Kurt’a ait olduğu belirlenmişti.