Toplum Gönüllüleri Derneği'nden Kırok’a ziyaret

Kıbrıs Türk Toplum Gönüllüleri Derneği üyeleri, bugün Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, dernek üyelerinden Sultan Güngör Mahibe’nin kaleme aldığı "Kim Bu Yolcu? Kahraman mı? Kurban mı?" adlı kitap Başkan Kırok’a takdim edildi.Kitabın satışından elde edilecek tüm gelir, Kıbrıs Türk Toplum Gönüllüleri Derneği çatısı altındaki kız çocuklarının eğitimine destek amacıyla kullanılacak.

Kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak isteyen vatandaşların söz konusu kitabı Çatalköy-Esentepe Belediyesi sekreterliğinden temin edebileceği bilgisi de paylaşıldı.