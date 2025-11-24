TOCAM’dan ‘Kadına şiddete hayır’ yürüyüşü

Berivan BABAHAN

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOCAM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yarın kampüste öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla bir yürüyüş düzenliyor.

İletişim Fakültesi’nden başlayacak yürüyüş Gölet’te sona erecek ve burada basın açıklaması yapılacak. Ardından YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kadın Sığınma Evi’ne destek protokolü imzalayacak. Aynı gün “Görsel Günce” fotoğraf sergisi açılacak. TOCAM Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve TOCAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, üniversitelerin toplumsal dönüşümdeki rolüne ve farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.

“LTB Kadın Sığınma Evi’ne destek içeren iş birliği protokolü imzalanacak”

Yapılacak yürüyüşe tüm üniversite topluluğunu davet eden TOCAM Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay,‘‘25 Kasım Salı günü saat 10.00’da İletişim Fakültesi önünden başlayacak yürüyüşümüz; Hukuk, Eğitim Sarayı, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinin güzergâhından geçerek Gölet alanında son bulacak. Gölet’te basın açıklamamızı yapacağız’’ dedi.

Yürüyüşün ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın, LTB Kadın Sığınma Evi’ne destek içeren iş birliği protokolü imzalayacaklarını açıklayan Atay “Görsel Günce” adlı bir fotoğraf sergisinin de aynı gün İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde açılacağını aktardı. Atay, Sığınma Evi’nde kalan kadınlarla gerçekleştirilen mobil fotoğrafçılık atölyesi sonucunda hazırlanan sergi için “Bu sergi kadınların kendi yaşamlarından kareleri yansıtıyor. Çok heyecanlıyız; tüm öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı bekliyoruz’’ dedi.

“Üniversiteler toplumun öncüsüdür”

25 Kasım’ın ortak bir ses yükseltmek açısından büyük önem taşıdığını ifade eden TOCAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan ise “Bu birliktelik çok kıymetli. Üniversiteler toplumun öncüsüdür ve bu tür günler toplumsal sorunlara karşı sesimizi yükselttiğimiz sembolik ama güçlü anlardır. Öğrencilerimizin gelecekte avukat, hâkim, doktor, gazeteci olarak toplumda dönüşüm yaratacaklarını biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları, öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırıyor”

Yürüyüş öncesi afiş hazırlığına katılan Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Gökçe Maraşlı ise üniversitelerin toplumla iş birliği içinde olması gereken alanların başında toplumsal cinsiyet çalışmalarının geldiğini belirtti. Kadına yönelik düşmanlık, kürtaj hakkına erişim gibi konular üzerine çalışmalar yapan Maraşlı, ‘‘Toplumsal cinsiyet eşitliği klinikleri ve farkındalık çalışmaları, öğrencilerimizin hem mesleki hem toplumsal duyarlılıklarını artırıyor’’ diye konuştu.