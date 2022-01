The Guardian: “Kuzey Kıbrıs’ta krizle büyüyen öfke”

İngiltere’nin önemli gazetelerinden The Guardian, Kıbrıs’ın kuzeyinde ekonomik ve siyasi krizle büyüyen öfkeyi sayfalarına taşıdı. Helena Smith imzalı haberde, Türkiye'ye karşı artan öfkenin, krizden etkilenen kuzey Kıbrıs'ta yeniden birleşme çağrılarına yol açtığı belirtildi.

Ekonominin kontrolsüz düşüşü ve siyasi müdahale iddialarına dikkat çekilen haberde, “kendini bağımsız cumhuriyet ilan eden KKTC”de Türkiye'ye mali ve siyasi bağımlılığın iflası getirdiği belirtildi. The Guardian, analizinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Araştırmacı Ahmet Cavit An, Boykot Platformu’ndan İzzet İzcan ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in görüşlerine de yer verdi.

23 Ocak seçimleri ve boykot çağrılarına dikkat çekilen The Guardian haberinde, Elcil’in şu sözlerine dikkat çekildi: “Beş yıl önce, sistemimize yeni giren bir öğretmen ayda 1.100 Euro (920 £) eşdeğeri kazanırdı. Bugün Türk Lirası yüzünden ayda 350 Euro evine taşıyabiliyor.”

—- BM RAPORU —-

The Guardian haberine şu bilgiler de verildi: Geçen hafta, milliyetçi bir muhafazakar olan Ersin Tatar'ın kuzeyde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından yaklaşık 15 ay sonra, BM genel sekreteri António Guterres, şimdiye kadarki en sert raporunu yayınlayarak, müzakere edilmiş bir barış anlaşmasına varmak için uyarılar yaptı. İzzet İzcan, “Seçimler artık sıradan Kıbrıslı Türklerin gerçek iradesini temsil etmiyor. Türkiye'nin planladığı ve oynadığı bir oyun gibiler" iddiasını ortaya koydu.

—- ‘KARA LİSTE’ —-

The Guardian, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ı şu sözlerle tanımladı: “İngiltere'de büyüyen ve Kıbrıs'a dönmeden önce Cambridge'de eğitim gören Tatar, görev süresini adanın bölünmüşlü ve iki devletli bir çözümü savunmak için kullanıyor.” Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Kıbrıslı Türkleri de gündeme taşıyan The Guardian, “listede yer aldığı düşünülen Kıbrıslı Türkler, yeniden birleşme arzularında birleşiyor” dedi. Bağımsız ve Federal Kıbrıs Hareketi'nin kurucularından, 71 yaşındaki emekli çocuk doktoru Ahmet Cavit An “İstenmeyen kişi olduğumu söylediklerinde pasaport kontrolündeydim” diye yaşadıklarını anlattı. An, “Daha fazla bilgi için Lefkoşa'daki Türk büyükelçiliğine yazmam gerektiği söylendi. Avukatım açıklama talep eden taahhütlü bir mektup gönderdikten beş ay sonra hâlâ bir yanıt alamadık.” dedi.