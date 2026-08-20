Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında imzalanan fiber optik altyapıya ilişkin ek protokol hakkında paydaşların bilgilendirilmemesini eleştirdi.

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi yaptığı yazılı açıklamada, bahse konu ek protokolün imzalandığını basında öğrendiklerini belirtti.

Ülkenin telekomünikasyon altyapısında doğrudan sorumluluk taşıyan çalışanların temsilcisi TEL-SEN başta olmak üzere hiçbir paydaşın süreç hakkında bilgilendirilmemesine tepki gösteren Üredi, “Stratejik öneme sahip telekomünikasyon altyapısı, gizli saklı ve oldu-bitti anlayışıyla yönetilemez.” dedi.

Üredi, imzalanan ek protokolün tam metninin kamuoyuna açıklanmasını ve tüm paydaşların katılımıyla şeffaf bir istişare süreci başlatılmasını istedi.