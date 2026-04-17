Telefon borcu olan aboneler için 5 Mayıs son tarih

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Mart 2026 tarihine kadar olan borçlarını en geç 5 Mayıs tarihine kadar kapatmaları çağrısında bulundu.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2026 sonu itibariyla hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesilecek.

Ayrıca, Nisan 2025 ayı sonu itibariyle 12 fatura dönemi üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edileceği de vurgulandı.