Tekrar gelişinde tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda, gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan Kermiya barikatından Kıbrıs’ın güneyine geçmekle itham edilen G.E., “birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC topraklarından izinsiz ayrılma” suçlamalarıyla askeri mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Selma Türkmen, mahkemede olguları aktararak, zanlının 25 Nisan 2026 tarihinde saat 22.45 sıralarında Kermiya barikatındaki kontrol noktasında, kullanımında bulunan araçla gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan ve yetkili makamlardan izin almadan Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçtiğini söyledi. Türkmen, bu eylem sırasında zanlının birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC topraklarından izinsiz ayrıldığını ifade etti.

Polis, zanlının 26 Nisan 2026 tarihinde saat 05.00 sıralarında Kermiya barikatı üzerinden güneyden kuzeye geçiş yapmak istediği sırada tespit edildiğini ve aynı gün ileri soruşturma amacıyla Gönyeli Polis Karakolu’na celp edildiğini kaydetti.

“İfade verdi ancak suçlamaları kabul etmedi”

Türkmen, zanlının soruşturma aşamasında suçunu kabul eder nitelikte gönüllü bir ifade verdiğini, ancak dava tebliği sırasında suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu da mahkemeye aktararak teminat talebinde bulundu.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin KKTC vatandaşı ve iş kadını olduğunu vurguladı.

Yargıç Gülay Uğur, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.