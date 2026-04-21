“Teknecik’teki çalışanların son iki yıldır kanser ve ağır metal taraması yapılmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Meclis Genel Kurulu’nda “İhmal Zinciri Teknecik’ten Hal Yasası’na, Halk Sağlığı Kaderine Terk Edildi” başlıklı güncel konuşma gerçekleştirdi.

Enerjinin günümüz dünyasında ülkelerin en önemli yaşamsal politikalarından biri olduğuna işaret eden Besim, Kuzey Kıbrıs’ta bu alanın merkezinde Teknecik’in yer aldığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta santralde yaşanan makine patlamaları sonrası bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten Besim, santralin ciddi şekilde yıprandığını dile getirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Besim, “Santraller eskidi, bakımları ve tamirleri zamanında yapılmadığı için sürekli arıza yapıyor” ifadelerini kullanarak, yalnızca makinelerin değil, araç ve cihazların da “perişan halde ve pas içinde” olduğunu vurguladı. Besim, güvenli yakıt kullanılmamasının çalışanlar ve çevre halkı açısından ciddi sağlık riskleri doğurduğunu da sözlerine ekledi.

Termik santrallerin doğası gereği yüksek sağlık riski barındıran alanlar olduğuna dikkat çeken Besim, çalışan ve çevre sağlığı için özel önlemler alınması gerektiğini söyledi. Bu tür tesislerde çalışanlarda ciddi akciğer hastalıklarının görülebildiğini ifade eden Besim, kalp-damar hastalıkları ve yüksek tansiyon riskinin de arttığını belirtti.

Besim, Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunarak, bu tür çalışma alanlarında sağlık sorunlarının bilimsel olarak ortaya konduğunu ifade etti. Ayrıca yüksek gürültü nedeniyle duyma kaybı, ağır metallere maruziyet sonucu hafıza ve konsantrasyon sorunları yaşandığını dile getirdi.

En dikkat çekici risklerden birinin kanser olduğunu belirten Besim, “Bu ortamlarda çalışan insanların kansere yakalanma riski normal bireylere göre çok daha fazladır” diyerek, düzenli sağlık kontrollerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Elde ettikleri bilgilere göre Teknecik’te çalışan işçilere son iki yıldır kanser ve ağır metal taraması yapılmadığına dikkat çeken Besim, erken teşhisin önemine dikkat çekti. “Esas olan hastalıkları oluşmadan tespit edebilmektir” diyen Besim, devletin en temel görevlerinden birinin halk sağlığını korumak olduğunu ifade etti.

Geçmişte bu kontrollerin altı ayda bir yapıldığını hatırlatan Besim, çalışanların bir an önce yeniden düzenli sağlık taramalarına gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Teknecik’te toplam 152 çalışanın bulunduğunu belirten Besim, bu ölçekte ve risk düzeyi yüksek bir çalışma alanında revir bulunmamasını eleştirdi. “Böylesine sağlık riski yüksek bir yerde mutlaka bir revir olmalı” diyen Besim, yalnızca çalışanların değil, santral çevresinde yaşayan vatandaşların sağlığının da ciddiyetle ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.