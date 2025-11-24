YENİDÜZEN

Teknecik Elektrik Santrali, yıllardır çevresel etkileri, hava kirliliği ve yarattığı sağlık riskleri nedeniyle kamuoyunda yoğun tartışmaların odağında yer alıyor. Bölge halkı, sivil toplum ve belediyeler, santralden yayılan kirleticilerin yaşam kalitesini ve çevreyi olumsuz etkilediğini sık sık gündeme getirse de konuyla ilgili UBP-YDP-DP Hükümeti tarafından hiçbir adım atılmıyor.

Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’ya konuşan Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da bu tartışmaya yeni bir uyarı ekleyerek Teknecik’in Doğu Akdeniz için “en büyük felaket” olduğunu söyledi. Kırok, santralden çıkan zehirli salınımların toprağa ve içme suyuna karıştığını, bölgede kanser vakalarının arttığını ancak Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir araştırma yapmadığını vurguladı.

Santralin taşınması hâlinde bulunduğu denize sıfır arazinin turizme devredilerek yeni bir santral yatırımının finanse edilebileceği önerisinde bulunan Kırok, sorunun çözümü için acil alternatifler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

“Teknecik Elektrik Santrali Doğu Akdeniz’in en büyük felaketi”

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Teknecik Elektrik Santrali’nin yarattığı çevresel ve sağlık risklerine dikkat çekerek bölge halkının ciddi endişe içinde olduğunu söyledi. Kırok, “Teknecik Elektrik Santrali Doğu Akdeniz’in en büyük felaketi. Yağmurlarla birlikte gök yüzüne çıkan ve siyah duman diye görünen zehir maalesef yağışlarla birlikte toprağa karışıyor, bu zehir topraktan tekrar bizim içme suyumuza kadar soframıza, yetiştirdiğimiz sebze ile bile maalesef geliyor.” dedi.

Bir insan olarak bölgesinde bu zehrin altında yaşamak istemediğini ifade eden Kırok, “Ne bölge halkı memnun ne de bölgedeki turizm yatırımcıları. Biz burada bir turizm yatırımı yapıyorsak ve bu bölgeyi turizme ayırmışsak eğer santralin burada olması mümkün değildir.” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kırok, santralin taşınmasının bugün için zor görünse de bu yönde çaba harcanması gerektiğini belirtti.

“Bölgedeki kanser vakaları 18’e çıktı”

Bölgede kanser vakalarına ilişkin elde ettikleri verileri paylaşan Kırok, “Çatalköy’de bir mahallede yaklaşık 1 yıl önce 16 kanser varken şu anda aynı mahalleden 2 tane daha kanserden ölüm gerçekleşti ve bu sayı 18’e çıktı. Hâlâ daha ne Sağlık Bakanlığı ne herhangi bir kuruluş gelip de bu bölgeyi hiçbir şekilde araştırmıyor.” ifadelerini kullandı. Kırok, Sağlık Bakanlığı’ndan izin talep etmelerine rağmen bölgede çalışma başlatmalarına izin verilmediğini de belirtti.

Kırok, Teknecik’in bölgede kalmaya devam edecekse filtrenin ve yakıt kalitesinin acilen kontrol edilmesi gerektiğini dile getirerek uzun vadede santralin bölgeden kaldırılmasının mümkün olduğunu söyledi. Santralin bulunduğu alanın yaklaşık 230 dönüm olduğuna işaret eden Kırok, bu arazinin denize sıfır konumu nedeniyle turizme devriyle yeni bir santral kurulabilecek finansal kaynağın yaratılabileceğini vurguladı.

“Yeni bir santral kurulabilir”

“Burada görmüş olduğunuz deniz kenarındaki bu arazinin tam anlamıyla belki de 5-6 tane otele sığdırılabilecek kadar büyük olduğunu görebiliyoruz.” diyen Kırok, arazinin değerine ilişkin, “Bugün deniz kenarı, bu bölgede bir arazinin değeri yaklaşık 900 bin sterlinden aşağı değildir. 200 milyon sterline bile burayı olduğu gibi 4-5 parçaya bölerek turizme versek, bu para bizim istediğimiz santrali karşılar.” değerlendirmesinde bulundu. Teknecik’in mevcut makinesinin de başka ülkelere satılması hâlinde ek gelir yaratılabileceğini kaydetti.

Santralin yarattığı gürültü ve zehirli salınımın bölgeyi olumsuz etkilediğini söyleyen Kırok, uzman raporlarının yıllardır kamuoyuna yansımasına rağmen gerekli adımların atılmadığını belirtti. Vatandaşlardan gelen eylem çağrılarına da değinen Kırok, elektrik kesintilerinin ve mevcut sistemin sınırlılıklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Teknecik sorununun çözümü için alternatif üretme çağrısı yapan Kırok, önerisini şu sözlerle dile getirdi: “Buradaki arazilere karşılık yeni bir santral kurulur, buradaki araziler de 6 otele devredilir, turizme kazandırılır. Bundan turizm yatırımcıları ve bölge halkı memnun olur. Bütün Doğu Akdeniz bu zehirden kurtulmuş olur ve yeni dört dörtlük çalışan bir sisteme kavuşuruz.”