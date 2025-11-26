“Tecrübem en önemli avantajım”

YENİDÜZEN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Asım Akansoy, Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın sunduğu Kanal Sim’deki Haber Toplantısı programında parti vizyonunu aktarırken, CTP’nin sol kimliği, örgütsel yapısı ve siyaset üretim kapasitesine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Akansoy, partinin temel ilkelerini koruma kararlılığını vurgulayarak, CTP’nin “savrulmadan, gündemi belirleyen bir parti” olması gerektiğini söyledi. Sol kimlik, federal çözüm perspektifi, AB odaklı yaklaşım ile demokrasi ve insan hakları çizgisinin değişmez ilkeler olduğunu belirten Akansoy, “CTP’nin temel ilkelerinin değiştirilmesi yönünde bir risk görmüyorum” dedi.

Siyasetin kişisel ilişkiler üzerinden yürütüldüğü bir dönemin yaşandığını ifade eden Akansoy, asıl önemli olanın “nerede ve hangi amaçla siyaset yapıldığının tüzükte yazılı” olduğunu hatırlatarak, parti disiplininin ve ilkelerinin önemine işaret etti.

“CTP kolektif çalışmalı, örgüt güçlendirilmelidir”

Parti içindeki örgütsel eksikliklere değinen Akansoy, genel sekreterlik makamının yıllar içinde idari bir pozisyona dönüştüğünü, bunun yeniden tartışılması gerektiğini söyledi. CTP’nin karar süreçlerine yalnızca birkaç üst düzey kişinin hâkim olmaması gerektiğini belirten Akansoy, şu ifadeyi kullandı:

“CTP kolektif çalışması gereken bir partidir. Sadece üst düzey 10 kişinin karar süreçlerinde etkili olmasıyla çalışan bir mekanizma değil, parti tabanına sürekli giden bir hale dönüşmeli.”

Siyaset üretiminde kurumsallaşmanın zorunlu olduğunu vurgulayan Akansoy, partide söylem birlikteliğinin sağlanması gerektiğini dile getirerek:

“CTP’nin siyaset üretiminin kurumsallaşmaya ihtiyacı var. Süratle siyasi çalıştay yapılmalı ve söylem birlikteliği yaratılmalı. Bunu yapmazsak, X kişi başka, Y kişi başka söyler.” ifadelerini kullandı.

Teknolojinin yüz yüze toplantı kültürünü zayıflattığını belirten Akansoy, karar süreçlerinde doğrudan iletişimin önemine dikkat çekti.

“Para Birliği Protokolü imzalanmalı”

Ekonomi alanındaki önceliklerine değinen Akansoy, hazırladıkları 10 maddelik ekonomi dosyasına işaret ederek Türkiye ile para birliği konusundaki görüşünü şu sözlerle açıkladı:

“Eğer TL kaynaklı enflasyonun önünü almak istiyorsak, KKTC – TC Para Birliği Protokolü imzalanması gerekiyor. Enflasyonla ilgili ortaya çıkan farkın KKTC’ye ödenmesi gerekiyor.”

“İstisnai vatandaşlıkların üzeri çizilecek bir sistem kurulmalı”

İkinci önceliğinin yurttaşlık yasası olduğunu belirten Akansoy, istisnai vatandaşlıklarla ilgili net bir reform önerisi sundu:

“İstisnai vatandaşlıkların ortadan kaldırılacağı bir sistem yaratılmalı. Ardından son 5 yılda verilen istisnai vatandaşlıkların yasaya uygunlukları incelenmeli, uygun olmayanların üzeri çizilmeli.”

TOCET’in hızla yapılandırılması, özel sektör çalışanlarının sorunlarına eğilme ve sosyal politikaların güçlendirilmesi de Akansoy’un öncelikleri arasında yer aldı.

“Erken seçim parlamentodan çıkmaz, sokaktan doğar”

Erken seçime ilişkin değerlendirmesinde Akansoy, hükümetin mecliste sıkıştırılmasıyla sonuç alınamayacağını belirterek, şu ifadeyi kullandı:

“Erken seçimin yolu parlamentodan geçmez. Hükümet vekillerini Mecliste istediğiniz kadar sıkıştırın, erken seçimi doğuracak bir hamle yapmaz. Erken seçimi doğuracak olan tek yol sokak mücadelesidir.”

“Deneyimim ve onarıcı tavrım fark yaratacak”

Kendini 35 yıllık siyasi deneyimi, sol kimliği ve İçişleri ile Çalışma Bakanlığı dönemlerindeki tecrübesiyle tanımlayan Akansoy, parti içi ilişkileri onarma iradesinin adaylığının önemli farklarından biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen başarının ve stratejinin kendisi için motive edici olduğunu da söyledi.

CTP’nin örgütsel yapısını güçlendirmeyi, siyaset üretimini kurumsallaştırmayı ve toplumsal kesimlerle sürekli temas halinde olmayı hedeflediğini vurgulayan Akansoy, “Önemli olan atılacak adımlardır” diyerek sözlerini tamamladı.