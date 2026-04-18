TDP, Sosyalist Enternasyonel Global Progressive Forum’a katıldı

Sosyalist Enternasyonal üyesi Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in davetiyle Global Progressive Forum’a katıldı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Barcelona’da düzenlenen ve devlet başkanları, üst düzey siyasetçiler, uluslararası kuruluş temsilcileriyle, dünyanın farklı ülkelerinden sol ve sosyal demokrat partilerin yer aldığı forumda, TDP’yi, Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı temsil ediyor.

Forum kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda, “demokrasi ve ilerici değerlerin dünya genelinde artan baskı altında olduğu” konusu değerlendirilirken, “popülist dalgaya karşı nasıl bir mücadele yürütülmesi gerektiği” ele alınıyor.

Forumda, TDP adına temaslarını sürdüren Baykallı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki gelişmelere dikkat çekerek, “Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta barış ve istikrarın sağlanması için kabul edilebilir bir çözümün önemi büyüktür.” ifadelerini kullandı.

Baykallı, Forum kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetle de kısa bir görüşme de gerçekleştirdi.

Forum kapsamında yaklaşık 50 panel ve toplantı düzenlenirken, bugün gerçekleştirilecek oturumlarda İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva gibi isimlerin katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.