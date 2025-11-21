TDP, 2022 yerel seçim sürecinde partinin çalışmalarına katkı sağlayan isimlerle bir araya geldi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 2022 yerel seçim sürecinde partinin çalışmalarına katkı sağlayan isimlerle bir araya gelerek, yerel politikalara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirtti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Zeki Çeler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ve MYK üyeleri katıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da toplantıda yer alarak katkı koydu.

Açıklamada, toplantıda seçim dönemine yönelik analizler ele alınırken, gelecek dönemin yol haritası ve yerel yönetimlerde ortak akıl ile iş birliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğinin üzerinde durulduğu ifade edildi.

Toplantıda, dayanışma kültürünün kurumsal düzeyde daha da güçlendirilmesi, halk odaklı çalışmaların artırılması ve yerel yönetimlerde koordinasyonun etkin şekilde sürdürülmesinin gerektiğinin belirtildiği açıklamada, TDP kanadının birlik ve beraberliğinin, yerel hizmetlerin niteliğini yükselteceğinin altının çizildiği kaydedildi.