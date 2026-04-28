“TC’nin kararlarını sorgulamak, araştırma komitesi kurmak doğru bir yöntem değildir”

Kıbrıslı Türk aydınların Türkiye’ye girişinin engellenmesiyle ilgili Meclis’te konuşan Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, “Türkiye’nin kararlarını sorgulamak, araştırma komitesi kurmak doğru bir yöntem değildir” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Çavuş, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin Pazartesi günkü konuşmasında “Türkiye’de yasaklı Kıbrıslı Türklerle” ilgili hükümete yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Çavuş, “Karşıda bir devlet var, devletin kuralları var” dedi, Hükümete mensup vekillerin ve çevrelerin şikayetleriyle “yasaklılar listesi” oluşturulduğu iddialarının “doğru olmadığını” öne sürdü.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, yerinden Çavuş’a yüklendi; “CTP olarak, bu konunun araştırılmasına ilişkin ortak komite kurulmasını önerdiklerini, bu önerinin hükümet tarafından reddedildiğini” anımsattı.

Özuslu, “Komite kurulsaydı, yurttaşlarımızın seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına, terörist muamelesi görmesine hep birlikte karşı çıksaydık, konu çoktan çözülecekti. Hala daha buna yanaşmıyorsunuz” dedi.

Çavuş ise yanıtında, “Türkiye’nin kararlarını sorgulamak, bahsettiğiniz yöntemle yönetmeye çalışmak muhakkak ki doğru bir yöntem değildir. Hükümet vatandaşın yanındadır. Bir devletin aldığı kararı vicdanen sorgulamaktan ötürü ilgili makamların girişimler önemlidir” ifadelerini kullandı.