Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sn. Tatar, toplumsal barışın zedelenmesinden falan değil, hamle ters tepince seçimden korktu" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

"Seçim yasaklarının devreye girmesine ramak kala elde ne var ne yoksa dağıtma kararları vardı ya hani!

Gelişmeler üzerine Sn. Tatar devreye girmiş ve toplumsal barışı zedeleyeceğini belirterek hükumete çağrı yapmış. Hükumetle Sn. Tatar, bu tartışmalı kararların uygulamadan kaldırılması konusunda mutabakata varmışlar!

Sn. Tatar bu kararlar alınırken bunlardan habersiz miydi yani? Buna mı inanalım?

Seçim yasaklarına ramak kala alınan kararlar seçim için alındı. Bunu da, bu kararlardan Sn. Tatar’ın haberdar olduğunu da herkes biliyor.

Tepki alındığı, kaş yapacağım derken göz çıkarıldığı görülünce seçim için kaldırılıyor. Bunu da herkes biliyor.

Sn. Tatar, toplumsal barışın zedelenmesinden falan değil, hamle ters tepince seçimden korktu. Bunu tahmin etmek için allame olmak gerekmiyor.

İçeride liderlik 5 yıldır yok. Son iki ay kala malum sebeplerle liderlik yapılıyormuş gibi bir senaryo yazılınca iş iyice trajikomik bir hal alıyor.

Bu arada biz ne demiştik?

“Cumhurbaşkanı’nın içeride de liderlik etmesi, hükumetle diyalog kurması ve yanlış kararların ortadan kaldırılması, doğru kararların alınması için ön ayak olması gerekir”.

Ne duymuştuk? “Bu ülkede Başkanlık Sistemi mi var, Cumhurbaşkanı bu konularla ilgilenmez!”

Şimdi senaryo gereği de olsa ilgilenmeye mi başladı? Sistem mi değişti? Başkanlık sistemine mi geçtik?

Biz soralım ve söyleyelim o zaman; Cumhurbaşkanlığı senaryo gereği de olsa içeride bunları yapabiliyorsaydı, 5 yıldır akıllar neredeydi peki?

Bakalım iki ay içinde daha ne sürpriz yumurtalar, ne “copypaste”ler görecek bu toplum!

Tavsiyem, bu oyunlarla uğraşanların bu halkın zeka düzeyiyle ilgili tahminlerini gözden geçirmeleridir."