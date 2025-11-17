Tatar gitti, parkı kaldı!

2022 yılında AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından yapılan “Ersin Tatar Parkı” ve “Kıbrıs Barış Anıtı” projesi, üzerinden iki yıl geçmesine rağmen tartışmalı varlığını sürdürüyor. Dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adını taşıyan park, Tatar’ın görev süresi sona ermesine rağmen Diyarbakır’da hâlâ aynı isimle anılıyor.

Tatar döneminde açılmıştı

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi havaalanı güzergâhında 35 bin metrekarelik alanda inşa edilen park, 23 Kasım 2022’de düzenlenen törenle açıldı. Açılışa dönemin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri ve dönemin Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu katılmıştı. Parkta, "Kıbrıs Barış Anıtı" da yer alıyor.

Tatar görevde değil, park hâlâ aynı

Ersin Tatar, Ekim ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Tufan Erhürman'a açık ara bir farkla kaybetmesine rağmen parkın adının değiştirilmemesi, Türkiye kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Bağlar Belediyesi 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti yönetimine geçti. Yeni yönetim, parkın adında bir değişiklik yapmadı. Kentteki bazı yurttaşlar, ülke sınırları dışındaki bir siyasetçinin isminin Diyarbakır’daki bir parka verilmesini “politik bir tercih” değerlendirdi.