Tarım-Gıda alanında Kadınları Güçlendirme (EWA) Grow 2026 programı için başvurular başladı

Avrupa gıda inovasyon topluluğu EIT Food, Empowering Women in Agrifood (EWA) Grow Programme 2026 (Tarım-Gıda Alanında Kadınları Güçlendirme) için başvuruların resmen açıldığını duyurdu.

SocialTech Lab’dan verilen bilgiye göre, program, Kıbrıs’ta ilk kez SocialTech Lab. tarafından hayata geçirilecek. EIT Food’un, Avrupa Birliği’nin bir organı olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından desteklendiği belirtildi.

EWA Grow Programı, tarım-gıda sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcileri desteklemek amacıyla tasarlanmış, Mayıs–Kasım arasında gerçekleştirilecek 6 aylık kapsamlı bir program yapılacak.

Kıbrıs’tan seçilecek 10 kadın girişimci Avrupa programının parçası olacak

Program, katılımcıların erken aşamadaki iş fikirlerini ve girişimlerini geliştirmelerine ve ölçeklendirmelerine destek olmayı amaçlayacak. Kıbrıs’tan seçilecek 10 kadın girişimci, 12 ülkeyi kapsayan daha geniş bir Avrupa programının parçası olacak.

Katılımcılara, hızla dönüşen bu sektörde başarıya ulaşmaları için gerekli bilgi, beceri, araçlar ve güçlü bir uluslararası ağ sunulacak.

Girişimin, Avrupa genelinde önemli bir ihtiyaca yanıt verdiği belirtilen açıklamada, kadınların, tarım-gıda sektörünün gelişiminde kritik bir rol üstlenmelerine rağmen, girişimcilik ve liderlik alanlarında hâlâ yeterince temsil edilmediği belirtildi.

Program katılımcılara neler sunuyor

Programa katılanlar; deneyimli profesyonellerle haftalık bire bir mentorluk, iş geliştirme, liderlik ve tarım-gıda alanlarında 20 saatin üzerinde uzman eğitimi, EIT Food’un Avrupa çapındaki inovasyon ağına erişim, Final Demo Day etkinliğinde projelerini sunma fırsatı, Katılım giderlerini karşılamak üzere 1000 Euro’ya kadar finansal destek ile 10 bin Euro (birincilik) veya 5 bin Euro (ikincilik) ödül kazanma imkânlarından faydalanabilecek.

Program, EIT Food’un öncelikli odak alanları doğrultusunda “Dayanıklı ve sürdürülebilir tarım”, “Gıda inovasyonu ve ürün geliştirme”, “Döngüsel ekonomi çözümleri (örneğin gıda israfının azaltılması)”, “Tarım ve gıda teknolojileri (agri-tech & food-tech)”, “Gıda sistemlerinde tedarik zinciri ve dijital çözümler” konularına odaklanacak.

Kimler başvurabilir?

EWA Grow Programı 2026, Kıbrıs’ta ikamet eden ve tarım-gıda sektöründe yenilikçi fikirler geliştiren ya da son üç yıl içinde erken aşama girişimlerin kurucusu olan kadınlara açık olacak.

Başvurular 26 Nisan, saat 23.59'a (CEST / Orta Avrupa Yaz Saati) kadar devam edecek ve programa katılmak isteyen adaylar başvurularını https://tinyurl.com/ewagrow26 bağlantısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Adayların başvuru sürecine daha iyi hazırlanabilmelerini desteklemek amacıyla, 20 Nisan Pazartesi saat 13.00–14.00 arasında (Zoom üzerinden) çevrimiçi bilgilendirme oturumu düzenlenecek.

Bilgilendirme oturumunda katılımcılara; programın kapsamı, sunduğu fırsatlar, başvuru kriterleri ve değerlendirme süreci hakkında detaylı bilgiler aktarılacak; ayrıca güçlü bir başvuru hazırlamaya yönelik pratik öneriler paylaşılacak. Oturum, katılımcıların sorularını doğrudan iletebileceği interaktif bir soru-cevap bölümü ile sona erecek.

Bilgilendirme oturumuna kayıt olmak için https://us06web.zoom.us/meeting/register/0mBSPTE4TmueECOHfBGkKQ web sitesi kullanılabilecek.

Programla ilgili sorular veya başvuru sürecine ilişkin destek talepleri için [email protected] e-posta adresine ulaşılabilecek.