Trafik Eğitim Parkı eğitmenleri Polis Okulu’nda 3 günlük kursa katıldı

Trafik Eğitim Parkı’nda görev yapan eğitmenlere, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Okulu’nda “Trafik Eğiticileri Eğitimi” verildi. Üç günlük kurs, bugün tamamlandı.

Kurs boyunca eğitmenlere, trafik bilgisi, trafik güvenliği ve güncel trafik riskleri hakkında bilgiler aktarıldı; Trafik Eğitim Parkı’nda verecekleri öğrencilere yönelik eğitimlerde mevcut bilgileri güncellenerek çocukların trafikte karşılaşabilecekleri risklere yönelik farkındalıkları artırıldı. Ayrıca çocuk gelişimi, öğrenme ilkeleri ve iletişim becerileri konusunda da dersler sunuldu.

Park yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden (TKÖD) verilen bilgiye göre, Lefkoşa Küçükkaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren TKÖD KKTCELL Trafik Eğitim Parkı, yeni döneme hazırlanıyor.

Yeni ders yılının başlaması öncesinde hem parkın altyapısı yenileniyor hem de eğitmenlerin bilgileri artırılıyor.

Ülkede trafik güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü ile TKÖD arasında yürütülen iş birliği çalışmaları kapsamında düzenlenen “Trafik Eğiticileri Eğitimi”, 26-28 Ağustos tarihleri arasında Polis Okulu Müdürlüğü’nde yer aldı.

Üç günlük kursun ilk iki gününde “trafiğin temel unsurları ve güvenli trafik bilinci; yaya güvenliği ve güvenli geçiş kuralları; trafik işaretleri, ışıkları ve trafik görevlilerinin işaretleri; araçlarda çocuk ve yolcu güvenliği; bisiklet, elektrikli scooter güvenliği; okul çevresi ve okul servislerinde trafik güvenliği; çocukların karşılaştığı trafik riskleri ve kaza nedenleri; yeni nesil trafik riskleri ve güvenli davranışlar; acil durumlar, acil müdahale araçları ve trafikte özel gereksinimli bireyler” konuları Müfettiş Ahmet Soyer tarafından verildi.

Kursun son günü olan bugün Prof. Dr. Osman Cankoy ve Uzman Klinik Psikolog Umut Kulle tarafından “çocuk gelişimi, öğrenme ilkeleri, öğretim yöntem ve teknikleri, iletişim becerileri; sınıf yönetimi ile etik ve çocuk hakları” konularında dersler verildi.

Polis Okulu Müdürü Çete

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete, kursun tamamlanmasının ardından katılımcılara katılım belgesi, kursu verenlere de teşekkür belgesi takdim etti. Çete konuşmasında, trafik eğitiminin önemine dikkat çekerek katılımcılara ve kursu verenlere teşekkür etti; iş birliğinin süreceğini söyledi.

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı ve Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı da Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Polis Okulu Müdürlüğü’ne böyle bir kursu düzenledikleri için ve trafik kazalarını önleme çabalarına katkıları için teşekkür etti.