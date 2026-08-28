“Bangladeş’teki hurdalıktan satın alınan makineleri getirmeye çalışıyorlar”
El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, “AKSA ve buradaki işbirlikçileri Bangladeş’teki hurdalıktan satın aldığı 2 adet warthsilya 2000 model 26 yaşında makineyi ülkemize getirmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor” dedi.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu’nun çarpıcı bir iddiada bulundu.
Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğcu, AKSA’nın ülkede kullanılmak üzere Bangladeş’teki hurdalıktan jeneratör satın aldığını kaydetti.
Tuğcu, “Hadi hayırlısı anlaşma tamam, Aksa ve buradaki işbirlikçileri Bangladeş’teki hurdalıktan satın aldığı 2 adet warthsilya 2000 model 26 yaşında makineyi ülkemize getirmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hayırlı cumalar” ifadelerini kullandı.
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