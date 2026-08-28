“Ne birine teslim oluruz, ne de öbürüne!”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde Kıbrıs Rum Liderliği ile kuzeydeki bazı çevrelerin Kıbrıslı Türkleri görünmez kılmaya yönelik tutumlarına sert tepki gösterdi. Erhürman, “Barcelona”, “festival” ve Mehmet Dana’nın ara bölgede büyükelçilere yönelik bilgilendirme toplantısını engelleme girişiminin yanı sıra mülkiyet konusundaki “hukuki” girişimler ile Avrupa Parlamentosu’nun tek yanlı kararlarının kendileri açısından kapanmış dosyalar olduğunu belirtti.

Erhürman, “Bizim açımızdan, ne ‘Barcelona’, ne ‘festival’ ne de Sn. Mehmet Dana’nın ara bölgede büyükelçiler için yaptığı bilgilendirme toplantısını engelleme yönündeki girişimler, olmuş, bitmiş, geride kalmış, kapanmış dosyalardır. Ne mülkiyet konusundaki ‘hukuki’ girişimler, ne de Avrupa Parlamentosu’nun başta ‘kayıplar’ konusunda olmak üzere verdiği tek yanlı, tarafgir kararlar!” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Rum Liderliği’nin büyükelçilerle yapılacak görüşmeyi engelleme girişiminin gerekçesinin uluslararası toplum tarafından kabul görmediğini belirten Erhürman, “O ‘sebep’le yapılmaması gerektiği iddia ediliyor iseydi, büyükelçilerin katılmış olması, o sebebin uluslararası toplum tarafından dikkate alınabilecek, meşru bir sebep olmadığını yeterince göstermiştir herhalde!” dedi.

“Görüşmeler devam etmesine karşın Kıbrıs Rum Liderliği Kıbrıslı Türkleri görünmez kılma çabalarına devam edecekmiş!” diyen Erhürman, kendilerinin de hem bu girişimlere karşı çıkmayı hem de Kıbrıs Türk halkını görünür kılma çabalarını sürdüreceğini söyledi. Erhürman, “Bu çabaların görünen, görünmeyen tarafları vardır ve hep olacaktır tabii ki!” dedi.

Kıbrıslı Türklerin masadan ve uluslararası toplumdan uzaklaştırılmasına yönelik “iki taraflı bir çaba” bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıslı Türkler masadan kaçsın, uluslararası toplumla ve kuruluşlarla tüm iletişimini koparsın diye iki taraflı bir çaba var!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “İki taraf birbirinin değirmenine su taşımaya devam ediyor her zamanki gibi” diyerek, güneyde Kıbrıslı Türklerin masadan kaçmasının, kuzeyde ise izolasyonun sürmesinin istendiğine dikkat çekti. Bu iki yaklaşımın buluştuğu noktanın Kıbrıslı Türklerin görünmez kılınması ve dünyayla buluşmasının engellenmesi olduğunu belirterek, “Ne birine teslim oluruz, ne de öbürüne!” dedi.

“Kıbrıslı Türkler Kıbrıslı Rumlarla eşittir” vurgusu yapan Erhürman, bu eşitliği kabul etmeyen Rum, Türk, uluslararası kuruluş veya temsilcilerle yollarının kesişmesinin mümkün olmayacağını söyledi. “Uluslararası kuruluşlar da bilecekler ki dünde değiliz!” diyen Erhürman, geçmişte yaşananların bugün adaletsizliği meşrulaştırmak için gerekçe yapılmasına karşı çıktı.

“Dünyanın adil bir yer olmadığını kimse bize öğretmeye kalkmasın. Biz bunun bedelini ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Ama adaletsizliğin ‘norm’ haline getirilmesine teslim olmadık, olmayacağız” ifadelerini kullanan Erhürman, ardından “Omurga önemlidir!” diyerek, “en az omurga kadar, beyin ve yürek de önemlidir” mesajı verdi. Erhürman, “Beynin ve yüreğin olmadığı yerde omurga tek başına hiçbir şey ifade etmez. Yaşam belirtisi dahi gösteremez!” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin tüm uluslararası temaslarını kesmesi ve süreçleri dondurması gerektiğini savunanlara da tepki gösteren Erhürman, “Kimse bizden bir kez daha Kıbrıslı Türklerin tüm uluslararası temaslarını ortadan kaldırarak, tüm süreçleri dondurarak, onunla bununla konuşmam, diyalog kurmam, diplomasi yapmam diyerek, sözde dik durarak, aslında bulunduğu yere çakılarak, Kıbrıslı Türklerin görünmez kılınması çabalarını fark etmeden desteklemek aymazlığını beklemesin” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıslı Türklerin moral motivasyonunu kırmak için dört bir yandan harekete geçildi” diyen Erhürman, bunun nedenini “konfor alanları bozuldu” sözleriyle açıkladı ve “Şimdi kartlar yeniden dağıtılacak!” mesajını verdi.

Kıbrıs Türk halkının 1878’den beri varoluş mücadelesi verdiğini belirten Erhürman, “Herkes elinde ne varsa ardına koymasın!” diyerek halkın deneyiminin, birikiminin ve yetişmiş insan kaynaklarının küçümsenmemesi gerektiğini söyledi. “Mücadele Sarayönü’nde birbirine laf atarak verilmez. Mücadele sahada verilir ve bu mücadele sahada veriliyor!” diyen Erhürman, “Saha kuruldu” ifadelerini kullandı.

Görevinin farkında olmadan yalnızca başkalarına laf yetiştirenlere de tepki gösteren Erhürman, “Kılını kıpırdatmayıp, görevinin farkında dahi olmayıp, ona buna laf yetiştirip, ‘biz böyle iyiyiz’ diyenlerin Kıbrıs Türk halkı açısından sahada yeri yok” dedi.

Seçim dönemine de değinen Erhürman, “kuzeyde de, güneyde de seçim rüzgarları” estiğini belirterek, herkesin kendini göstermeye ve görünür olmaya ihtiyaç duyduğunu anladığını söyledi. Ancak “seçimler geçer, biter, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi bitmez” dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevine başlayalı 10 ay olduğunu ve görev süresinin dört yıldan fazla bulunduğunu hatırlatan Erhürman, “Halkıma sözüm, bu halkın bu adadaki haklarından, güvenliğinden ve eşitliğinden asla vazgeçmeyeceğim, bu halkın görünmez kılınmasına, dünyayla buluşmasının engellenmesine asla göz yummayacağımdır. Sözüm sözdür!” ifadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasını, “Ben sözümü muhataplarımın gözüne bakarak söylüyorum ve söyleyeceğim. Sözüne güvenen sözünü gözüme söyler!” sözleriyle tamamladı.