“Taksicilerimizin talebi ayrıcalık değil; adil ve sürdürülebilir bir çalışma düzenidir”

CTP Milletvekili Fikri Toros, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada taksici esnafının yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Geçen hafta Meclis önünde yapılan eyleme işaret eden Toros, “Eylemleri sıradan bir tepki değil, uzun süredir biriken sorunların yansımasıdır. Bu sesi doğru okumak ve gereğini yapmak hükümetin öncelikli sorumluluğudur” dedi.

Taksicilik sektörünün turizm ve kent yaşamı için vazgeçilmez olduğunu belirten Toros, artan maliyetlere rağmen gelirlerin yetersiz kaldığını, kayıt dışı taşımacılığın adil rekabeti bozduğunu ve çalışma koşullarının ağırlaştığını ifade etti. Toros, “Akaryakıt, bakım, sigorta ve vergi yükleri artarken tarifeler güncellenmiyor. Bu durum esnafı her gün biraz daha zor duruma itiyor” diye konuştu.

Kayıt dışılıkla etkin mücadele çağrısı yapan Toros, daha önce hazırlanan yasa çalışmasının sonuçlanmadığını hatırlatarak, “Kurallara uyan ile uymayan arasındaki fark net biçimde ortaya konmalıdır. Taksicilerin işleri gasp edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme sürecine de değinen Toros, “Taksicilerimizin bu dönüşümün dışında bırakılması kabul edilemez. Aksine bu sürecin parçası haline getirilmelidir” dedi.

Toros, çözüm için tarifelerin güncellenmesi, denetimlerin artırılması, sosyal güvencelerin güçlendirilmesi ve karar süreçlerine sektör temsilcilerinin dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Taksicilerimizin talep ettiği şey ayrıcalık değil; adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir çalışma düzenidir” diye konuştu.

“Yüzde 70 zam Ercan-Girne’yi 4 bine çıkarır, hangi turist biner?”

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, taksicilerin sorunlarını gündeme getiren CTP Milletvekili Fikri Toros’a yanıt vermek üzere Meclis kürsüsüne çıktı. Arıklı, taksici esnafıyla sürekli görüştüklerini belirterek “Birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz. Arkadaşların geçen haftaki eylemini anlamış değilim” dedi.

Tarife artışı taleplerine değinen Arıklı, “Arkadaşların benden istediği zam yüzde 70. Ben bunu yaptığımda Ercan-Girne 4 bine yaklaşacak. Hangi turist bu arabaya biner?” sorusunu sordu. Tarifelerin yükseltilmesinin sorunları artıracağını savunan Arıklı, bunun kaçak taksiciliği de teşvik edeceğini söyledi.

Kaçak taşımacılıkla ilgili yasa tasarısının geri çekilmesine de değinen Arıklı, “Anayasa’ya aykırı olduğu için geri çektik, şimdi bir formül bulmamız lazım” dedi.

Arıklı, taksicilerin tüm ulaşım sisteminin kendi taleplerine göre şekillendirilmesini istediğini belirterek, “Bu kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı. Sorunların ortak akılla çözülebileceğini vurgulayan Arıklı, “Taksicilerin sorunlarının çözülmesi lazım. İnşallah çözülecek” dedi.