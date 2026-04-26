Taçoy ve Candan, AKPA Başkanı Petra Bayr ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi heyeti 20-24 Nisan 2026 tarihlerinde Strazburg’ta bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’na katılarak temaslar gerçekleştirdi.

Heyette yer alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Armağan Candan, çeşitli oturumlarda söz alarak Kıbrıs meselesini gündeme taşıdı. Heyet AKPA Genel Kurulu oturumları yanı sıra çeşitli Komite toplantılarına katıldı.

Heyet üyeleri, Genele Kurul’da “Avrupa'da dine dayalı ayrımcılıkla mücadele ve din veya inanç özgürlüğünün korunması”, “Orta Doğu'da uluslararasıe hukuka saygı, barış ve istikrarın gerekliliği” ve serbest gündemli oturumlarda konuşmalar yaptı.

Heyet ayrıca, ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Göreve yeni seçilen AKPA Başkanı Petra Bayr ile görüşen heyet, ayrıca Almanya, İtalya ve İsviçre AKPA ulusal heyetleri ile istişarelerde bulundu.

Yapılan görüşmelerde, mülkiyet konusu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) işleyişi, siyasi ve hukuki boyutu konusunda bilgi paylaşılırken, genel olarak adadaki siyasi durum hakkında bilgi verildi.

Heyet, AKPA Kurallar, Etik ve Dokunulmazlıklar Komitesi’nin daveti üzerine etik standartlar konulu panelde birer konuşma yaptı. Milletvekilleri, AKPA’da yirmi yılı aşkındır devam eden katılımımıza ilişkin bilgiler, Cumhuriyet Meclisi'nde üyelerin uyması gereken etik kurallar ve Kıbrıslı Türk milletvekillerinin AKPA'daki statüsüne ilişkin unsurları gündeme getirdi.

Heyet ayrıca Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin kabinesi ve Konsey Sekretaryası İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü ve Gençlik Departmanı ile çeşitli görüşmeler yaparak, adadaki siyasi gelişmeler ve mülkiyet konusunda bilgi verdi. Heyet ayrıca

Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar’ın Türkiye ve KKTC AKPA heyetleri onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.