T.C.’de ulusal seviyede aranan kişi KKTC'de çıktı

Bakanlar Kurulu, çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi. Kararın, Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu doğrultusunda alındığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu ışığında; 1.1.1993 Kızıltepe doğumlu Brusk Kino’nun, T.C.’de ulusal seviyede arandığı ve iadesinin istendiği; 19.2.2003 Antalya doğumlu Yılmaz Demir’in “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan arandığı; 11.1.1997 Sakarya doğumlu Serta Mutlu’nun “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Gece Vaktinde Silahla Yağma, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama ve Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma” suçlarından arandığı ve 25.2.1999 Gelsenkirchen/Federal Almanya doğumlu Elif Palaz’ın ise “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç…” suçlarından arandığı gerekçesiyle söz konusu kişilerin “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi.