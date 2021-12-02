Sütte zam sancısı

Hayvancılardan çiğ sütü satın alarak süt imalatçılarına satan süt pazarının belirleyicisi Süt Endüstrisi Kurumu çiğ süt alımında “fiyat güncellemesi” yaptı, yeni fiyatın litre başına 5,08 TL olduğunu açıkladı. Yapılan bu zammın ardından hayvancılar fiyat düzenlemesinin “yeterli olmadığını” savunurken, süt ürünü imalatçıları da “bu güncellemenin tüketiciye yansıyacağını” belirtti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Tarım Bakanlığı, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) çiğ süt alımında fiyat güncellemesi yaptı, yeni fiyatın litre başına 5,08 TL olduğunu açıkladı.

Yapılan bu zammın ardından üreticiler fiyat düzenlemesinin yeterli olmadığını savunurken, imalatçılar da bu güncellemenin tüketiciye yansıyacağını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan süt imalatçıları ise, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki yaşadığı değer kaybının herkesi mağdur ettiğini belirterek, alınacak olan kararların tüm kesimlerin düşünülerek alınması gerektiğine dikkat çekti, “Zam yapmak kolaya kaçmaktır” dedi.

İmalatçılar, “Artık zarar etmeye başladık, üretimi durdurmayı bile düşünmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu zamların ardından süt ve süt ürünleri fiyatlarında da artış öngörülüyor.

Kıbrıs'ın kuzeyinde süt piyasasını SÜTEK belirliyor. SÜTEK hayvancılardan aldığı sütü imalatçı firmalara satıyor.

Tarım Bakanı Müsteşarı Emirali Deveci:

“Üreticilerin ayakta kalması için bu zammı yapmak zorundaydık”

“Bu noktada zam kaçınılmazdı. Üreticilerin ayakta kalması için bu zammı yapmak zorundaydık”

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte hayvancıların yemleri döviz bazında aldığını, buna bağlı olarak da maliyetlerin yükseldiğini söyledi. Bu noktada zammın “kaçınılmaz” olduğunu belirten Deveci, “Üreticilerin ayakta kalması için bu zammı yapmak zorundaydık” dedi.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Yapılan zam, yem maliyetlerini bir karşılamıyor”

“Zam kaçınılmazdı. Çiğ süte yapılan bu zamlara rağmen hayvan yetiştiricilerinin yem maliyetlerini bile karşılanmıyor”

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları geçtiğimiz gün Kıbrıs Gazetesi muhabirlerinden Eniz Orakcıoğlu’na yaptığı değerlendirmede, yapılan zammın kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak, çiğ süte yapılan bu zamlara rağmen hayvan yetiştiricilerinin yem maliyetlerini bile karşılaşamadığını söylemişti. Naimoğulları, 15 gün içerisinde çiğ süte bir zam daha yapılacağını bilgisini de vermişti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle:

“Ülkemizde sürdürülebilir bir tarım politikası olması lazım”

“Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı sonrasında hayvancıların bu şekilde üretim yapması mümkün değil”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı sonrasında hayvancıların bu şekilde üretim yapmasının mümkün olmadığını belirtti, “Hükümet acil olarak bir kriz masası oluşturmalı” dedi.

Ülkemizde sürdürülebilir bir tarım politikası olmadığına dile getiren Kelle şöyle devam etti: “Türk Lirası döviz karşısında rekor seviyelerde değer kaybetmeye devam ediyor. Bunun yansıması olarak ülkemizde tarım veya hayvancılık yapmak mümkün değil. Çiğ süt fiyatları, üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak sürekli güncel tutulmalı. Ülkemizdeki en büyük sorun sürdürülebilir bir tarım politikasının olmamasıdır. Biz, Çiftçiler Birliği olarak geçtiğimiz Mayıs ayında hükümete gübre sıkıntısı çekeceğimizi, fiyatlar pahalı olsa bile gübreye ulaşamayacağımızı söylemiştik. Gelinen noktada ekim süresini doldurmak üzeriyiz ve çiftçilerimizin 4’te 3’ü tarlaya gübresi olmadan girdi. Bunun yanında akaryakıtta yaşanan sıkıntı biz çiftçi ve hayvancıları zor durumda bırakıyor. Hükümetin derhal bir kriz masası oluşturup, yeni ve sürdürülebilir bir tarım politikası uygulaması gerekiyor.”

Süt İmalatçıları ne dedi?

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar:

“Zam yapmak işin kolayına kaçmaktır”

“Devlet kanadının elini taşın altına koyması gerekiyor. Zam yapmak işin kolayına kaçmaktır. Halkın alım gücü oldukça düşmüş durumda… Devlet yetkilileri bu noktada zam yapmak yerine hayvancılarımıza teşvik verebilirdi”

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, hayvan üreticilerinin maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek, zam yapmak yerine teşvik verilmesi gerektiğini söyledi, “Zam yapmak işin kolayına kaçmaktır” dedi. Başlar şunları söyledi: “Her şeye zam olduğu gibi süte de zam geldi. Bu noktada önemli olan vatandaşın alım gücünün düşmesidir. Gelinen aşamada hayvancılarımız haklı çünkü dövize bağlı olarak onların da üretim maliyetleri artmış durumdadır. Burada devlet kanadının elini taşın altına koyması gerekiyor. Zam yapmak işin kolayına kaçmaktır. Halkın alım gücü oldukça düşmüş durumda… Devlet yetkilileri bu noktada zam yapmak yerine hayvancılarımıza teşvik verebilirdi. Yani bu artışları halka yansıtması gerekiyordu. Bir adım atılırken tüm kesimler düşünülerek hareket edilmeli. İmalatçılarımız bugün sadece sütü değil, ambalajı olsun, paketi olsun, diğer ürünleri de döviz bazından alıyor.”

Mustafa Kaymak (Reha Süt Ürünleri):

“Artık zarar etmeye başladık, üretimi durdurmayı bile düşünmeye başladık”

“Zam yapılıyor ama önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz, daha kötüsü tahmin de edemiyoruz”

“Türk Lirası döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Gelinen aşamada hayvancı kardeşlerimiz de haklı çünkü yemlerini döviz bazında alıyorlar. Benim tahminim önümüzdeki günlerde yine zam yapılacak. Zam yapılıyor ama önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz, daha kötüsü tahmin de edemiyoruz. Halkın alım gücünün iyice düştüğünün farkındayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık zarar etmeye başladık, üretimi durdurmayı bile düşünmeye başladık.”

Yunus Betmezoğlu (Gülgün Süt Ürünleri):

“Herkes mağduriyet yaşamaya devam ediyor”

“Gelinen aşamada her kesim kendisine göre haklı çünkü tüm üretim maliyetleri döviz üzerinden yapılıyor. Herkes mağduriyet yaşamaya da devam ediyor”

“10-12 gün arayla yaklaşık yüzde 18’lik biz zam yapıldı. Bunun fiyat yansıması bizi elbette etkiliyor ama esas tüketiciyi etkiliyor. Gelinen aşamada her kesim kendisine göre haklı çünkü tüm üretim maliyetleri döviz üzerinden yapılıyor. Herkes mağduriyet yaşamaya da devam ediyor. Önümüzü hiçbir şekilde göremiyoruz. Yarını kestirmek de zor. Kimse ne olacağını bilmiyor.”