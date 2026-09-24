Baraka Kültür Merkezi Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı

Baraka Kültür Merkezi, halkın öncelikli gündeminin "seçimler ve siyasi propaganda değil", ülkede yaşanan toplumsal, ekonomik ve kamusal sorunlar olduğunu vurguladı.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık önünde düzenlenen basın açıklamasında, “Halkın gündemi; seçim hesaplarından, koltuk kavgalarından ve siyasi propagandadan çok ötededir.” denildi.

Son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda endişe ve üzüntü yarattığı belirtilen açıklamada, gemi faciası, iş kazaları, kadına yönelik şiddet olayları ile ekonomik, sosyal ve kamusal sorunlara değinildi.

Deniz, kara ve hava ulaşımında yaşanan can kayıplarına ilişkin sorumluluğun ilgili kurumlarda olduğunu savunulan açıklamada, gemi faciasının sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulunuldu.

Kadına yönelik şiddet ve iş kazalarında yaşanan can kayıplarına da değinilen açıklamada, kadınların korunmasına yönelik yeterli mekanizmaların oluşturulmadığı ve çalışma yaşamında gerekli denetim ile önlemlerin alınmadığı savunuldu. Kayıt dışı çalışma ve yabancı işçilerin çalışma koşulları da eleştirildi.

Açıklamada, “Hükümetin halkın gerçek sorunlarını çözeceğini, trafikte, eğitimde, sağlıkta, barınmada ve çalışma yaşamında her gün daha da geriletilen haklarımızı geri vereceğini sandık mı? Sanmadık.” denildi.

Açıklamanın ardından, “halkın gerçek gündemi” olarak nitelendirilen sorunlar pusulaya yazılarak sembolik olarak sandığa atıldı.