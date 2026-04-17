Sürücü ve yolcuya yasal işlem

Girne’de trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri devreye girdi.

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araçta, yolcunun vücudunu camdan dışarıya çıkararak yolculuk yapması kamuoyunda tepki çekerken, söz konusu görüntüler üzerine Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu araç sürücüsü ile yolcu tespit edilerek, işlemiş oldukları trafik suçları kapsamında rapor edildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, benzer sorumsuz davranışların hem sürücüler hem de yolcular açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek, trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.