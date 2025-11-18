“Süreç siyasi tartışmalarla değil, bölge halkının ortak aklıyla yürütülmeli”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Lefke Gazi Lisesi ve Lefke İstiklal İlkokulu konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduklarını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu sürecin bir süredir hem ülke gündemini hem de Lefke bölgesindeki paydaşları meşgul ettiği belirtilerek, tartışmaların esasen odaklanılması gereken deprem gerçeğinden ve bu doğrultuda yapılması gereken çalışmalardan uzaklaştırdığı vurgulandı.

İMO, toplumsal meselelerin bilimsel zeminden uzaklaştırılarak siyasi tartışmalara dönüştürülmesinin, “gündemde kalma” amacı dışında herhangi bir fayda üretmediğini kaydetti.

“Cadı avcılığı niteliğindeki söylemler çözüm üretmiyor”

Oda, yönetim kurulu ve bölgedeki paydaşların gün boyunca bir araya geldiğini, sürecin tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiğini duyurdu. Gelinen noktada geçmişe dönük suçlamaların veya cadı avcılığına dönüşen açıklamaların hiçbir yarar sağlamayacağı ifade edildi.

“Tüm teknik desteğe hazırız”

İMO açıklamasında, bölge halkının, okullarda öğrenim gören çocukların ailelerinin, okul aile birliklerinin, öğretmenlerin, sivil toplum örgütlerinin, Lefke Belediye Başkanı’nın ve Kaymakamlığın birlikte üreteceği çözüm önerilerine bilimsel ve mesleki doğrular çerçevesinde her türlü teknik desteği vermeye hazır oldukları belirtildi.

“Konunun daha fazla gerilim yaratmasına izin verilmemeli”

Açıklamanın sonunda, konunun toplumda gereksiz gerilim ve kutuplaşmaya yol açmaması adına, bundan sonraki sürecin bölge halkı ve ilgili paydaşlar tarafından yönetilmesinin doğru olduğu ifade edildi. İMO, meselenin kamuoyu gündeminde daha fazla tüketilmesinin sakıncaları bulunduğuna dikkat çekti.