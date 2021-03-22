Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği Kurucu üyesi Asuman Korukoğlu 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle suyun önemine vurgu yaptı.

Korukoğlu, “Olağanüstü koşullar hariç. Suyu korumak ve tasarruf etmek ve doğadaki suyun kaynağı sulak alanları korumak için daha güçlü bir nedene ihtiyaç yok” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

22 Mart Dünya Su Günü Yaşamın nedeni, kaynağı, destekçisi ve ortamı; su. Hücrelerimizin ortalama olarak % 70’i sudan oluşuyor.

Uzmanlar her gün kaybettiğimiz suyu yerine koymak için en az 2lt. Su içmemiz gerektiğini söylüyor. Olağanüstü koşullar hariç. Suyu korumak ve tasarruf etmek ve doğadaki suyun kaynağı sulak alanları korumak için daha güçlü bir nedene ihtiyaç yok. Dünya su günü, ilk kez 1993’te Birleşmiş Milletler tarafından 22 Mart olarak kabul edildi.

Dünya Su Günü’nün bu yılki teması:

SUYUN DEĞERİ. Su her zaman değerli ve yaşamsal öneme sahip. Suyun yaşam ortamı, besin ve içecek kaynağı, ürün yetiştiren en önemli madde olduğu da düşünüldüğünde hiç şüphesiz suyu korumak hayatı korumaktır sonucuna ulaşıyorsunuz.

SU HAYAT DEMEK. Daha ötesi yok. Su yaşamı sağladığı ve sürdürdüğü için aslında 366 gün suyu korumak gerekir. Yaşamdan önce de yaşamdan sonra da su gerekli. Aksi halde başka yaşamlar doğamaz. Yaşamın devam etmesi için suyu tasarruflu kullanmak, yeniden kullanmak, su bilincini yaymak ve su eğitimi vermek gerekli.

Bu gün korumacılık etkinlikleri içinde su okullarını bulmak mümkün. Ancak insanlık kültürü düşünüldüğünde suyu korumak için bütün dünyada geleneksel olarak üreten ailelerin yaşamı zaten bir su okulu. Üretimi deneyimleyip suyu korumayı yaşayarak öğrenmek gerek.