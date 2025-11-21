“Söylediği sözler benim için yok hükmündedir”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Hristodulidis’in “çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün” yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

Erhürman, tarafların daha dün Kıbrıs sorununa ilişkin medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda uzlaştığını hatırlatarak, Hristodulidis’in bugünkü çıkışını “yok hükmünde” olarak nitelendirdi.

Erhürman, kendi sunduğu dört maddelik metodoloji önerisini “ön şart” olarak değerlendiren Hristodulidis’in, bugün yaptığı açıklamayla “kabul edilmesi imkânsız bir ön şartı” bizzat ortaya koyduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, adanın egemenlik haklarına sahip iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunun altını çizen Erhürman, garantör sıfatı bulunmayan devletlerle bir dizi askerî anlaşmaya imza atan Hristodulidis’in bu konuda ön şart ileri sürmesinin “abesle iştigal” olduğunu vurguladı.

Çözüm atmosferi yaratılması gerektiğini defalarca dile getirdiğini söyleyen Erhürman, bu noktada hem kendisine hem de Hristodulidis’e önemli sorumluluk düştüğünü kaydederek şunları ifade etti:

“Ben bu konuda son derece samimiyim. Bu aşamada şunu söylemekle yetiniyorum: Sn. Hristodulidis’in yukarıda alıntıladığım açıklaması, benim için yok hükmündedir.”