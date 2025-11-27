“Sorunun kaynağı siyasi müdahalelerdir”

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), kamu kurumlarındaki sorunun kaynağının personelin mesaiye uymaması değil, siyasi müdahaleler olduğunu vurguladı.

Maliye-Sen, Başbakanlık tarafından açıklanan mesai genelgesiyle ilgili değerlendirmesinde, o metinde yer verilen birçok maddenin mevcut yasal mevzuatta var olduğuna işaret etti. Genelgede “disiplin”, “görev yeri terk etmeme”, “mesaiye riayet” gibi başlıklarla tarif edilen yükümlülüklerin, Kamu Görevlileri Yasası’nın açık hükümleri olduğu da kaydedildi.

Açıklamada, “Kamu çalışma düzenini bozan, verimliliği azaltan ve çalışma barışını kırılgan hale getiren esas mesele, siyasi otoritenin kamuya dönük uygulamalarıdır. Partizanlık, torpilli işe alımlar, seçim dönemlerinde kamuya ve kamuya bağlı kuruluşlara yapılan kontrolsüz istihdam, liyakatsiz atamalar ve belirli kişilere özel ayrıcalıklar, kamuda yaşanan tıkanmanın gerçek nedenleridir” denildi.

Kamuda işe alımlarda siyasi tercihlerin etken olduğu, personel ihtiyacı olmayan bazı kurumların kadrolarının doldurulduğu, liyakat yerine siyasi yakınlığın atamalarda belirleyici olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu eğilimlerin çalışanların adalet duygusunu da zedelediği, pek çok emekçinin motivasyonunu kırdığı ve toplumda kamuya yönelik güven kaybına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Verimlilik istiyorsak, önce çalışma düzenini siyasetten arındırmak zorundayız. Başka hiçbir yöntem kamuda kalıcı iyileşme yaratmaz. Kamuda verimliliğin ön koşulu siyasal etkiden uzak, bağımsız ve liyakat esaslı bir yapı kurulmasıdır” denildi.

Sendika, “partizan” işe alımlara son verilmesi, tüm istihdamın yasal münhallere ve objektif kriterlere göre yapılması; siyasi atamaların sınırlandırılması, yöneticilik görevlerinde liyakat ve kariyer esasının korunması; çalışma barışını bozan siyasi baskıların tüm kurumlarda kaldırılması, mesai düzenlemeleri ve disiplin kurallarının adil, eşit ve ayrım gözetmeyen biçimde uygulanması; kamu kurumlarında şeffaflık, hesap verebilirlik ve çağdaş performans yönetimi mekanizmalarının gerçek anlamda hayata geçirilmesini istedi.