İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi, son yaşanan ölümlü iş kazasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, inşaat sektöründeki yönetimsel zafiyetlere ve denetim eksikliklerine dikkat çekti. Yüksekten düşme sonucu bir işçinin daha yaşamını yitirmesini "öngörülebilir ve önlenebilir bir iş cinayeti" olarak nitelendiren komite, sorumluları göreve çağırdı.

"Kaza değil, tedbir eksikliği"

Komite tarafından yapılan açıklamada, yaşanan ölümün bir "kaza" olarak tanımlanamayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür olaylar; gerekli önlemler alınmadığı, iş güvenliği kuralları uygulanmadığı ve etkin denetim mekanizmaları işletilmediği için gerçekleşen öngörülebilir ve önlenebilir iş cinayetleridir."

Açıklamada, işçilerin hayatını doğrudan tehdit eden ve kronikleşen sorunlar dört ana başlıkta toplandı:

• Toplu koruma önlemlerinin alınmaması,

• Kişisel koruyucu donanımların (KKD) sağlanmaması veya kullanılmaması,

• Risk değerlendirmelerinin sadece kağıt üzerinde kalması,

• Eğitim ve farkındalık eksikliği.

"Sorumlu sadece işveren değil, kamu otoriteleridir"

İMO, yaşanan tablodan yalnızca işverenlerin değil, denetim mekanizmalarını kuramayan kamu otoritelerinin de sorumlu olduğunu vurguladı. Mevzuatın kağıt üzerinde kalmasının hiçbir anlam ifade etmediği belirtilen açıklamada, devletin denetim kapasitesini artırması gerektiği, aksi takdirde denetim yetkisinin özel sektöre devredilmesinin dahi tartışılması gerektiği ifade edildi.

Güvenlik kültürü vurgusu

İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) sadece bir mevzuat meselesi olmadığı, hem işverenlerin hem de çalışanların "güvenlik kültürünü" içselleştirmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi.