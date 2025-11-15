Sol Hareket: “Bu dava; düşünce özgürlüğüne, demokrasiye ve barış mücadelesine yönelik bir gözdağı”

Sol Hareket üyelerine Mağusa'daki "Love Erdoğan" pankartlarına zarar verdikleri iddiasıyla "uygunsuz hareket" ve "gizli ittifak" suçlaması ile getirilen davada ilk duruşma 17 Kasım Pazartesi günü görülecek.

Aralarında Abdullah Korkmazhan'ın da bulunduğu 4 Sol Hareket üyesine "AKP Mağusa Gençlik Örgütü" tarafından yapılan şikayet üzerine 2021 yılında dava okunmuştu.

Pazartesi görülecek duruşmayla ilgili yazılı açıklama yapan Sol Hareket,“Yapmasanız da tasarladınız” iddiasıyla yargılanan dört arkadaşımızın davasının ilk duruşması 17 Kasım 2025 Pazartesi, saat 09.00’da Mağusa Kaza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacaktır.” dedi.

Açıklamada “Bu dava; düşünce özgürlüğüne, demokrasiye ve barış mücadelesine yönelik bir gözdağı niteliğindedir. Tüm baskılara rağmen sözümüzden, mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.”ifadelerine yer verildi.

Hareket üyeleri basın emekçilerine, duruşmayı takip etmeye ve gerçekleri kamuoyuna aktarmak için dayanışma çağrısında bulundu.