Soğuğa karşı caz, ateş ve sıcak şarap üçlemesi

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat duraklarından Surlariçi’ndeki Rüstem Kitabevi yeni yılın ilk caz etkinliğini 13 Ocak Cumartesi gecesi konserlere ev sahipliği yapan Hangar bölümünde düzenledi. Kış ayının en soğuk günlerine denk gelen gecede cazseverler sıcak şarap, ateş ve vokalde Ezgi Akgürgen, gitarda Kadir Evre, bas gitarda Cahit Kutrafalı ve davulda Uğur Güçlü’nün caz parçaları ile ısındılar.

Hem klasik caz standartlarını hem de cazla yakın teması olan bossa nova,R&B, soul gibi türlerden de parçalar seslendiren grup ünlü Charlie Chaplin’in Smile adlı şarkısını da cazseverlerle paylaştı. İlk bölümde Love,Night And Day,All of Me,Smile,Autumn Leaves,Lullaby of Birdland, ikinci bölümde de Dont know why,Girl from Ipanema,Killing me softly,Loving you,Beautiful Love ve Lovely day adlı parçaları seslendirdiler.

Cazseverlere müjdeli haber

Geçtiğimiz ayki gibi yine yoğun ilgi gören caz gecelerinin Rüstem’de belli aralıklarla yapılacağı haberi de caz müziği icra edilen yerlerin azlığı düşünüldüğünde cazseverler için en güzel yeni yıl hediyesi oldu.