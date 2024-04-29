CTP, ‘‘İklim Değişikliği Etkisinde Su Sorunu ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Ekoloji ve Çevre Komitesi, 4 Mayıs Cumartesi 09.00 – 18.00 saatleri arası, Girne Dome Otel’de ‘‘İklim Değişikliği Etkisinde Su Sorunu ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı düzenliyor. Ekoloji ve Çevre Komitesinden Çevre Mühendisi Nilden Bektaş ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çalıştayın giriş konuşmalarını gerçekleştirecek. CTP Ekoloji ve Çevre Komitesinin organize ettiği çalıştaya ilgi duyan herkesin katılabileceği belirtildi.

Çalıştayın programı şu şekilde:

9.00-9.30 Kayıt ve Açılış

9.30-10.00 Giriş Konuşmaları

Nilden Bektaş, Ekoloji ve Çevre Komitesi

Tufan Erhürman, CTP Genel Başkanı

I.OTURUM PANEL (Modoratör: Hasan Sarpten)

10.00-10.40 1.Başlık: İklim Değişikliğinin Hava Olaylarına Etkisi ve Yağış Rejimleri

Prof. Dr. Mustafa Altunç – Meteroloji Mühnedisleri Odası Başkanı

10.40-11.20 2.Başlık: Yüzey Sularının Yarattığı Sel Baskınları ve Taşkın Planları

Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ – ODTÜ KKK Öğretim Üyesi

11.20-12.00 3.Başlık: Yer Altı Su Kaynakları ve Su Rezervlerinin Durumu

Dr. Mehmet Necdet, Yer Bilim Mühendisleri Odası Başkanı

12.00-12.30 Soru Cevap

12.30-14:00 Öğle Yemeği

II. OTURUM ODAK GRUP ÇALIŞMASI

14:00-17.00 Çalışma Masalarında Konuların Tartışılması

1.Başlık Moderatörler, Nilden Bektaş, İzlem Nizam

‘‘İklim Değişikliğinin Hava Olaylarına Etkisi ve Yağış Rejimleri’’

Alt Başlıklar:

- İklim değişikliğinin ülkemize etkilerini azaltmak için neler yapılabilir?

- Düzensiz yağışlara karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler nelerdir?

- Yağışlardan faydalanmak için ne gibi çalışmalar yapılması gerekmektedir?

2.Başlık Moderatörler: Feriha Tel, Hatice Benan

‘‘Yüzey Sularının Yarattığı Sel Baskınları ve Taşkın Planları’’

Alt Başlıklar:

- Sel baskını ve taşkınların yıkıcı etkisini azaltmak için neler yapılmalıdır?

- Taşkın planlarının hazırlanıp, uygulanmaya konması için yetkililere düşen sorumluluklar nelerdir?

- Yüzey sularının etkin kontrolü için atılması gereken adımlar ve alınması gereken tedbirler nelerdir?

3.Başlık Moderatörler: Buket Asilsoy, İlsu Hanife Çetinkayalı

‘‘Yer Altı Su Kaynakları ve Su Rezervlerinin Durumu’’

Alt Başlıklar:

-Mevcut su kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken tedbirler nelerdir?

-Su rezervleri ve su tüketim miktarının kontrolünün sağlanması için atılması gereken adımlar nelerdir?

-Kuraklığın önlenmesi için merekezi ve yerel düzeyde alınması gereken önlemler nelerdir?

17.00-17.30 Değerlendirme ve Sonuç Bildirisinin Okunması

17.30-18.00 Kapanış Resepsiyonu