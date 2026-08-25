“Siyasi kaygılarla sorma gir hanına çevirdikleri ülke, artık güvenli değil”

Recep DAL

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Üstel’in söylediklerinin aksine KKTC’nin güvenli bir ülke olmadığını belirterek, “UBP-DP-YDP Hükümeti’nin siyasi kaygılar sebebiyle ülkenin giriş-çıkış kapılarını sorma gir hanına çevirdiğini” söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, ülkede yaşanan cinayetler, artan mahkum sayısı, trafik kazaları ve kara para aklama olaylarına dikkat çekerek, “Yurttaşlar sokaklarda huzurlu bir şekilde dolaşamıyor” dedi.

“Hükümetin yaptıkları ve yapamadıkları nedeniyle bugünleri yaşıyoruz” diyen Bengihan, yanlış nüfus, ekonomi ve eğitim politikalarının ülkeyi karanlığa, insanları ise felakete sürüklediğine vurgu yaptı. Bengihan, “Hükümetin niyeti ülke insanının güvenliği değil” ifadelerini kullandı.

Bengihan, mahkemelerdeki personel, araç gerek ve bina eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, “15 Eylül’e kadar gerekli eksikler giderilmezse 16 Eylül’den sonra grev uygulayacağız” diye konuştu.

6 Aralık’ta yapılması planlanan yerel seçimlerin genel seçimlerle aynı gün gerçekleştirilmesine de karşı çıkan Bengihan, “İki seçim bir arada yapılırsa kaos çıkar” diyerek hükümete seçimlerin ayrı tarihlerde yapılması çağrısında bulundu.

Bengihan, hükümetin seçim öncesinde yaklaşık 200 kişilik geçici ve sözleşmeli istihdam yapacağı yönünde bilgi aldıklarını da dikkat çekti; “50 DP, 50 YDP ve 100 kişi de UBP’liye söz verildiği söyleniyor” dedi.

Partizanca istihdamların gençlerin hakkını ve kamuda liyakati zedeleyeceğini vurgulayan Bengihan, “200 kişi yandaş ve partili istihdam ederken, 20 bin kişiyi de küstürmüş olacaklar” diyerek, bu istihdamların hükümete oy kaybettireceğini söyledi.

“Giriş-çıkış kapıları sorma gir hanına çevrildi”

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, YENİDÜZEN’e çok özel açıklamalar yaptı. Bengihan, hükümetin güvenlik politikalarından mahkemelerdeki personel eksikliğine, olası seçim kaosundan partizanca istihdam iddialarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Ünal Üstel’in “KKTC güvenlidir” yönündeki açıklamalarının aksine ülkenin şu anda güvenli olmadığını vurgulayan Bengihan, bunun temel nedeninin hükümetin ülkenin giriş-çıkış kapılarındaki uygulamaları olduğunu söyledi.

Bengihan, “Başbakan Ünal Üstel’in söylediğinin aksine KKTC şu anda güvenli bir ülke değil. Sebebi de UBP-DP-YDP Hükümeti’nin siyasi kaygılar sebebiyle ülkenin giriş-çıkış kapılarını sorma gir hanına çevirmiş olmasıdır” dedi.

“Memleketi karanlığa, insanları felakete sürüklediler”

Hükümetin yaptıkları ve yapamadıkları nedeniyle bugünlerin yaşandığını belirten Bengihan, yanlış nüfus, ekonomi ve eğitim politikalarının ülkeyi karanlığa, insanları ise felakete sürüklediğine dikkat çekti.

Yaşanan cinayetlerin can güvenliğinin ne denli tehlikede olduğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Bengihan, cezaevindeki suçlu sayısının da her geçen gün arttığını belirtti. Bengihan, şartlı tahliye başvuru sürelerinin kısaltılmasına ve cezaevi müdürüne verilen bağışlama yetkisinin yükseltilmesine rağmen mahkum sayısının 800’ün altına düşmediğini kaydetti.

Geçtiğimiz haftalarda bir kadının markette güpegündüz herkesin içinde bıçaklanarak ağır yaralanmasını da örnek gösteren Bengihan, alkollü ve ehliyetsiz sürücüler nedeniyle meydana gelen kazalarda gençlerin hayatını kaybettiğini, kara para aklama olaylarının ise “tavan yaptığını” söyledi.

“Hükümetin niyeti ülke insanının güvenliği değil”

Bengihan, “Ülke yurttaşları sokaklarda huzurlu bir şekilde dolaşamıyor. Çünkü hükümetin niyeti bu ülke insanının güvenliği değil. Gelecek nesillere güzel bir ülke bırakma gibi bir gaileleri de yok” ifadelerini kullandı.

Hükümetin ülkeye karşı aidiyet hissetmediğini belirten Bengihan, şöyle devam etti:

“Bazen nasıl bir zihniyette olduklarını da anlamıyorum. Bu ülkede yaşananlardan hiç mi üzüntü duymuyorlar? Hiç mi bu ülkeyi ve bu ülkenin insanını sevmediler? Hiç mi bu ülkenin tarihi ve kültürü sahiplenmediler? Mevcut hükümet bence bu ülkeye karşı bir aidiyet de hissetmiyor.”

“Siyasi kaygıları nedeniyle KKTC’nin güveli olduğunu söylüyorlar”

Yaşananlardan sorumlu olanların siyasi kaygılar ve koltuklarını sağlama arzusu nedeniyle “KKTC güvenlidir” açıklaması yaptığına dikkat çeken Bengihan, hükümetten güvenlikle ilgili tedbir alınmasını beklemenin mümkün olmadığını savundu.

Bengihan, “Çünkü bu güvensizliğin de sebebi duyarsız, umursuz ve sorumsuz UBP-DP-YDP Hükümeti’dir” ifadelerini kullandı.

Mahkemelerde grev uyarısı

Mahkemelerdeki personel eksikliğine de dikkat çeken Bengihan, stenograf, memur, seçim mukayyidi, odacı ve şoför sayısının yeterli olmadığını belirtti.

Bu konuyu uzun zamandır gündeme getirdiklerini söyleyen Bengihan, personel eksikliğinin mahkemelerdeki işleyişin aksamasına neden olduğunu ifade etti. Sendikalar olarak gerekli eksiklerin giderilmesi için hükümete süre verdiklerini kaydeden Bengihan, eksikliklerin 15 Eylül’e kadar giderilmemesi halinde 16 Eylül’den itibaren grev uygulayacaklarını açıkladı.

Bengihan, hükümetin adalet dağıtan mahkemelerdeki personel eksikliğini giderme niyetinde olmadığını vurgulayarak, hükümet bürokratlarının yolsuzluk, rüşvet ve sahte diploma olaylarıyla adlarının geçmesi ve bazılarının bu konuda hakim karşısına çıkarılmasına işaret etti.

“Adalete ve hukuka verdikleri önemi gösteriyor” diyen Bengihan, sendikaların sorumlu sendikacılık bilinciyle hareket ettiğini ve mahkemelerin daha hızlı ve verimli çalışabilmesi için uyarılarını yaptıklarını belirtti.

Bengihan, “Hükümetten bu konuda 15 Eylül’e kadar gerekli adımı atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“İki seçim bir arada yapılırsa kaos çıkar”

6 Aralık 2026 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerin yanında genel seçimlerin de gerçekleştirilmek istenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bengihan, mahkemelerdeki personel eksikliği ve teknik altyapının yetersizliği nedeniyle iki seçimin aynı anda yapılmasının ciddi sıkıntılar yaratacağını söyledi.

Bina ve araç-gereçlerin de yetersiz olduğunu belirten Bengihan, “Bu ortamda eğer iki seçim bir arada yapılırsa kaos çıkar” açıklamasında bulundu.

Oy sayımı için dahi öngörülen sürenin 48 saat olduğunu ifade eden Bengihan, bunun başka sıkıntıları da beraberinde getireceğini belirtti.

Bengihan, hükümete seçimlerin ayrı tarihlerde yapılması çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

“Seçimler ayrı tarihte yapılsın. Çünkü gerekli hizmeti sağlayacak altyapı şu anda yeterli değil. O gün seçim değil kaos yaşanır. Biz halkın iradesinin en doğru şekilde sandığa yansımasını istiyoruz.”

Hükümetin kaosu fırsata çevirmek amacıyla her iki seçimin de aynı gün yapılmasını istediğine vurgu yapan Bengihan, mahkemelerin de bu konuda endişeleri bulunduğunu ve hükümete gerekli uyarıların yapıldığını düşündüklerini söyledi.

“Hükümetin 200 kişilik seçim istihdamı yapacağı yönünde bilgi aldık”

Hükümetin seçim tarihinin netleşmesinin ardından geçici ve sözleşmeli istihdamlar konusunda hızlanacağına da dikkat çeken Bengihan, seçim yatırımı amacıyla yaklaşık 200 kişilik geçici ve sözleşmeli personel alımı yapılacağı yönünde bilgi aldıklarını açıkladı.

Bengihan, kendilerine ulaşan bilgiye göre 50 DP’li, 50 YDP’li ve 100 UBP’li olmak üzere toplam 200 kişiye istihdam sözü verildiğini belirtti.

“Fakat bilinmelidir ki partizanca ve fırsat eşitliğine aykırı şekilde yapılan istihdamlar her zaman ters tepti” diyen Bengihan, bu kapsamda yapılan istihdamların on binlerce gencin hakkını ve umutlarını çaldığını, kamuda liyakat ve verimliliğe de büyük darbe vurduğunu söyledi.

Bengihan, “Ayrıca 200 kişi yandaş ve partili istihdam ederken, 20 bin kişiyi de küstürmüş olacaklar. Oy kazanmak için yapılacak bu istihdamlar daha çok oy kaybetmelerine sebep olacak. Umarım böyle bir hataya bulaşmazlar” dedi.