“Siyaset üstü bir Siber Güvenlik Merkezi oluşturulmalı”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Başkanı Esat Gürhan, medyaya yönelik sosyal medyadan yapılan saldırılarla ilgili açıklama yaptı, talep edilmesi halinde dijital adli analiz ve savunma stratejileri konusunda her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Gürhan, bu sürecin yalnızca teknik değil, demokrasi ve basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), son günlerde bazı kurumsal medya hesaplarına (KTGB), gazetecilerin ve siyasetçilerin kişisel sosyal medya hesaplarına yönelik organize ve koordineli siber saldırılar gerçekleştirildiğine işaret etti.

Yazılı yapılan açıklamada, bu saldırıların teknik açıdan dikkatle takip edildiği belirtilerek, çoklu sahte hesaplar üzerinden yapılan toplu şikayetlerle bazı sosyal medya hesaplarının kapatıldığı, bazı içeriklerin ise telif hakkı gerekçesiyle kaldırıldığının öne çıktığı ifade edildi.

“Siber güvenlik politikaları oluşturulmalı”

KTMMOB, bu tür saldırıların dijital altyapının kırılganlığını ortaya koyduğunu ve siber güvenlik politikalarının oluşturulmasının aciliyetini bir kez daha gündeme getirdiğini belirtti. Özellikle medya ve gazetecilere yönelik saldırıların, platform algoritmaları kullanılarak bazı haber içeriklerinin kaldırılması, hesapların geçici olarak askıya alınması ve yayınların kesintiye uğraması gibi etkiler yarattığına dikkat çekildi.

Açıklamada, yaşananların klasik bir “hack” saldırısından ziyade platform istismarına dayalı algoritmik manipülasyon ve dağıtık sosyal mühendislik temelli bir siber operasyon niteliğinde olduğu vurgulanarak, “amacın halkın sağlıklı haber akışını kesmek ve kamuoyunun anlık bilgiye erişimini sınırlamak olduğu” ifade edildi.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”

KTMMOB, devlet ve hükümetin Türkiye’den teknik destek alınmasına yönelik çalışmalar başlattığını basından öğrendiklerini belirterek, talep edilmesi halinde dijital adli analiz ve savunma stratejileri konusunda her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını kamuoyuna duyurdu.

Ayrıca, medya kuruluşlarına yönelik saldırıların büyük oranda küresel üçüncü parti sosyal medya platformları üzerinden yürütülmesinin, BTHK’nın doğrudan müdahale kapasitesini teknik ve hukuki açıdan sınırladığı ifade edildi. Bu durumun, resmi makamların Türkiye’den teknik destek alınması ve platform sahipleriyle iletişime geçilmesi yönünde adımlar attığını gösterdiği kaydedildi. Halkın süreçle ilgili gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmesi gerektiği de vurgulandı.

“Siyaset üstü bir Siber Güvenlik Merkezi oluşturulmalı”

Açıklamanın sonunda, söz konusu saldırıların yalnızca teknik bir sorun olmadığına işaret edilerek, “medyaya ve siyasetçilere yapılan bu saldırıların, demokrasiye ve halkın haber alma özgürlüğüne doğrudan bir müdahale olduğu” belirtildi. KTMMOB, dijital egemenliğin korunması ve ulusal siber güvenlik kapasitesinin artırılması için yasal düzenlemelerin yapılması, yerel uzman kadrolardan oluşan ulusal ölçekte bir siber olay müdahale yapılanmasının (SOME/CSIRT) kurulması ve siyaset üstü bir Siber Güvenlik Merkezi oluşturulması gerektiğini kaydetti.