Simon Aykut dün İsrail’e gönderildi

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuzeydeki eski Rum mallarını gasp etmek suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum ettiği iş insanı Simon Aykut’u “cezasının geriye kalanını çekmek üzere” dün İsrail’e gönderdiği haber verildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kostas Fitiris, mahkumların kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili uluslararası anlaşmaya uymak zorunda oldukları için Aykut'un İsrail’e gönderildiğini açıkladı.

Fitiris, İsrail’in Kıbrıs Rum mallarının gaspı meselesini tanıdığını ve kendi vatandaşlarına, bu tür malları satın almamaları konusunda gerekli seyahat uyarısı da yaptığını da söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edilen İş insanı Aykut’un, yaşı sebebiyle, cezasının yarısını çektikten sonra salıverilebileceğinin değerlendirildiğine dikkat çeken gazete, Aykut meselesinin siyasi ve hukuki ağırlığı olması nedeniyle ilgi çekmeye devam ettiğini kaydetti.

Politis haberi, “Aykut’u Kaybettik, Stop!” başlığıyla aktardı.

Aykut’un İsrail’e gönderilmesinin, İsrail hükümetinin talebi üzerine, Mahkumların Nakline ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi uyarınca gerçekleştiğini belirten gazete, Aykut'un İsrail cezaevine konulup konulmayacağının bilinmediğini vurguladı.