Seyir halindeki tır dorsesinde yangın…

Mağusa-Lefkoşa ana yolu, Korkuteli Köyü mevkiinde, bu sabah, seyir halindeki tır aracın dorsesinin sol arka lastik balatasının sıkışıp ısınması sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, Ali Ulu’nun kullanımındaki LK 453 plakalı tırın dorsesinde bulunan muhtelif mobilyalar, halılar ve tahtalar yangında zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.