Serdinç Maypa poliste, tutuklanma ihtimali var
Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan Serdinç Maypa’nın poliste ifade verdiği öğrenildi.
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Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan Serdinç Maypa’nın poliste ifade verdiği öğrenildi.
Elde edilen bilgilere göre Maypa, "özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “kişisel bilgileri ifşa etme” ve “dijital bilgilere izinsiz erişme" suçlamaları ile karşı karşıya
Serdinç Maypa’nın ifadesinin ardından tutuklanıp tutuklanmayacağı bilinmezken, polisten resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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