“Serbest hekimliği zayıflatan değil, güçlendiriren politikalar ortaya konulmalı”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), devlet tarafından getirilen yükümlülüklerin eşit ve adil şekilde uygulanması, 2017 tarihli Mandamus (kamu hekimlerinin ikinci iş yapmasını yasaklayan karar) kararının gecikmeksizin hayata geçirilmesi ve serbest hekimliği zayıflatan değil, güçlendiren politikalar ortaya konulmasını istedi.

Birlik Maliye Bakanlığı’nın, poliklinik ve özel hastaneler için 1 Mayıs itibarıyla “ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa)” zorunluluğu getiren düzenlemesini yakından takip ettiğini bildirdi.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kayıt dışılıkla mücadele ve mali disiplinin sağlanması yönündeki her türlü adımın ilkesel olarak desteklendiği belirtilerek, serbest çalışan hekimlerin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda gereken hassasiyeti göstereceği kaydedildi.

Açıklamada, serbest hekimler üzerindeki mali ve idari yüklerin her geçen gün artırıldığı ancak 2017 yılından bu yana yürürlükte olan ve kamu hekimlerinin ikinci iş yapmasını yasaklayan Mandamus kararının uygulanmadığı , bunun sistemdeki en büyük adaletsizliklerden biri olduğu belirtildi.

“Eşitlik ilkesine aykırı, haksız rekabet…”

Bugün özel sağlık alanında yaşanan düzensizliğin temelinde de bu fiili durumun yattığı ileri sürülen açıklamada, serbest çalışan hekimlerin sürekli denetim altında tutulurken, kamu görevindeki hekimlerin özelde faaliyet göstermesine göz yumulmasının hem eşitlik ilkesine aykırı olduğu hem de özel sektörde haksız rekabet yarattığı savunuldu.

Bu durumun, serbest hekimliği sürdürülemez hale getirdiği ve özel sağlık alanını yapısal olarak zayıflattığı ileri sürülen açıklamada, Maliye politikalarının uzun süredir serbest çalışan hekimler üzerinde yoğunlaştığı, resen uygulamalar ve artan mali yükümlülüklerle serbest hekimlerin ciddi şekilde zorlandığı ifade edildi.

“Tabipler Birliği’nin sessizliğine anlam veremiyoruz”

“Her yeni düzenlemede ilk hedefin yine serbest çalışan hekimler olduğu, ve bunun kabul edilemeyeceği savunulan açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin bu konuda sessiz kaldığı ileri sürülerek birlik eleştirildi.