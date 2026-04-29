“Seni öldüreceğim” diyerek tehdit etti, cezaevine gönderildi

Gönyeli'de Mart ayında yaşanan olayda komşusunu rahatsız ettiği gerekçesiyle silahla vurulan E.Ö. “şiddet kullanma tehdidi, ithal-i lisan, uygunsuz tavrı harekette bulunma, rahatsızlık verme” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Batuhan Ünalan olguları aktardı. Polis, 28 Mart 2026 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Gönyeli'de umumi bir yer olan Ecevit Sokak üzerinde zanlının nefesinde 94 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada, aralarında daha önceden husumet olduğu gerekçesi ile T.A.’ya hitaben makul mazeret olmaksızın yüksek sesle "seni keseceğim, seni öldüreceğim, görecen sana ve ailene neler yapacağım, geberteceğim hepinizi" demek suretiyle rahatsızlık çıkararak şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde olay yerine gelen M.A.’ya şiddet kullanma tehdidinde ve ithal-i lisanda bulunup sulh ve sükunu bozarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

“Benzer suçlardan sabıkası var”

Polis, zanlının 2012 - 2026 yılları arasında 2012- kez benzeri suçlardan sabıkasınun bulunduğunu ve yargılandığı bu suçlardan para cezalarının yanı sıra sulh ve sükûnu bozmayacağına dair kefaletlere bağlanmasına rağmen benzer suçları işlemeye devam ettiğini kaydetti.

Polis memuru Ünalan, ayrıca yine zanlının 2019 - 2023 yılları arasında Lefkoşa’da işlediği “Darp, ithale-i maksadı ile silah taşıma” suçlarından Lefkoşa Mahkemesi’nde davalarının sürdüğünü belirtti. Zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işlemesinin kuvvetle muhtemel olduğunu kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.