Sendikalar Başbakanlık önünde olacak

Sendikalar, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı tasarısının Genel Kurul'dan geri çekilmemesi nedeniyle bugün Başbakanlık önünde eylem yapıyor.

Sendikalar adına geçtiğimiz gün ortak bir açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Ülkemiz bir siyasal kriz içerisindedir ve bu krizin tek demokratik çözümü erken seçimdir” ifadelerini kullanmıştı.

Saat 11.00'de gerçekleşecek eyleme Gazeteciler Birliği de destek verecek.