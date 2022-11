Selanik’te Büyük Ödül “I Have Electric Dreams” ile yönetmen Valentina Maurel’e gitti...

MURAT OBENLER / SELANİK

63.Selanik Film Festivali, tarihi Olimpion Tiyatrosu’nda gerçekleşen ödül töreni ile kapandı. 16 farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı gecede Uluslararası Yarışmada Yönetmen “Theo Angelopoulos” adına verilen En İyi Kurmaca Film Ödülü(Golden Alexander Ödülü, I Have Electric Dreams ile yönetmen Valentina Maurel’e giderken Jüri Özel Ödülü (Silver Alexander): A Piece of Sky ile yönetmen Michael Koch’a gitti.

Meet The Neighbors bölümünde Türkiye-Ukrayna yapımı Klondike ile yönetmen Marina Er Gorbach The Golden Alexander’e layık görülürken Seyirci Ödülleri’nde Balkan Survey Bölümünde Emin Alper Kurak Günler ile seyirci ödülünü kazandı. Yunan Sineması bölümünde ise Behind The Haystacks ile yönetmen Asimina Proedrou ve Black Stone filmi ile yönetmen Spiros Iakovides en çok ödül alan iki film olarak öne çıktı.

Yunanistan Kültür ve Spor Nicholas Bakan Yardımcısı Nicholas Yatromanolakis,Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, bölge milletvekilleri yanısıra Yunanistan sinemasının önemli isimlerinin de katıldığı gecede Festival Genel Direktörü Elise Jalladeau ve Sanat Yönetmeni Orestis Andreadakis konukları kapıda karşılayarak hem onlarla sohbet etti hem de basına birlikte fotoğraflar verdi.

Pademi sonrası sinema ve TIFF seyircisine kavuştu

Konuşma yapan yetkililer pandemi döneminde ülke sinemasını dünyada tanıtmak için olağanüstü bir çaba gösterdiklerini, ülkede çekilen yabancı yapımların sayısının arttığını,hayatın normalleşmesi ile seyircilern salonları doldurmasının ve sinema ile seyircinin tekrardan buluşmasının çok önemli olduğunu söyleyerek 11gün boyunca farklı etkinliklerle bu heyecanı birlikte yaşadıklarını belirttiler. Şehir sinema festivali ile 3 yıllık aradan sonra sinamacıları, filmleri ve konukları ağırladığını ifade eden Belediye Başkanı,Selanik şehrinin sanat camisında Film Festivali ile anılmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ve bu gururu paylaştıklarını vurguladı.

Sinemacılar ise pandemi dönemine denk gelen zamanlarda çektikleri filmleri çok büyük zorluklarla tamamlayabildiklerini ve filmlerini seyirci ve festivallerle buluşturdukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

ÖDÜLLER

ULUSLARARASI YARIŞMA

En İyi Kurmaca Film Ödülü(Golden Alexander “Theo Angelopoulos” :

I HAVE ELECTRIC DREAMS (yön: Valentina Maurel)

Jüri Özel Ödülü – Silver Alexander: A PIECE OF SKY (yön: Michael Koch)

En İyi yönetmen İçin verilen Jüri Özel Ödülü: CHIE HAYAKAWA (film: PLAN 75)

En İyi Aktris Ödülü :ROSY McEWEN ( BLUE JEAN filmindeki perfomansı ile)

En İyi aktör Ödülü: REINALDO AMIEN GUTIÉRREZ( I HAVE ELECTRIC DREAMS filmi )

En İyi Sanatsal Başarı Ödülü: THE DAM (yön:Ali Cherri)

Özel mansiyon Ödülü: NARCOSIS (yön: Martjin de Jong)

MEET THE NEIGHBORS ÖDÜLLERİ

The Golden Alexander : KLONDIKE (yön:Marina Er Gorbach)

The Silver Alexander : VALERIA IS GETTING MARRIED (yön:Michal Vinik)

Özel Mansiyon Ödülü: BEHIND THE HAYSTACKS (yön:Asimina Proedrou)

>>FILM FORWARD ÖDÜLLERİ

The Golden Alexander :RETREAT (yön: Leon Schwitter)

The Silver Alexander: BASTARDS (yön: Nikos Pastras)

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA ÖDÜLLERİ

The Golden Alexander : FROM THE MAIN SQUARE (YÖN: Pedro Harres)

PODCAST ÖDÜLLERİ

The Podcast Award: BORN GREEK (Katerina Bakogianni)

Özel mansiyon: DAD ( Nalia Ziku, Greece)

The Podcast in Development Ödülü: MUTE-The Silent Violence of The Parting Wall ( Andreas Vagias)

MERMAID Ödülü

MY EMPTINESS AND I (yön: Andrián Silvestre)

ALPHA BANK ACCESSIBILITY ÖDÜLÜ

THE RITE OF SPRING (yön: Fernando Franco)

FIPRESCI ÖDÜLLERİ (The International Federation of Film Critics)

Uluslararası Yarışma: PLAN 75 (yön: Chie Hayakawa)

Greek Film Festival: BEHIND THE HAYSTACKS (yön: Asimina Proedrou)

GREEK ASSOCIATION OF FILM CRITICS (PEKK) Ödülleri

BEHIND THE HAYSTACKS (yön: Asimina Proedrou)

“HUMAN VALUES AWARD” OF THE HELLENIC PARLIAMENT

Uluslararası Yarışma: PLAN 75 (yön: Chie Hayakawa)

HELLENIC BROADCSTING CORPORATION (ERT) ödülleri

BEHIND THE HAYSTACKS (yön: Asimina Proedrou)

Agora’s Works in Progress section: POLYDROSO (yön: Alexandros Voulgaris ve yapımcı Nicholas Alavanos, Christina Stavropoulou)

GREEK FILM CENTRE Ödülleri

BLACK STONE (yön: Spiros Iakovides) ve BEHIND THE HAYSTACKS (yön: Asimina Proedrou)

The Best Location Ödülü: GIORGOS BABANARAS (BEHIND THE HAYSTACKS filmi ile)

THE J.F. COSTOPOULOS FOUNDATION ödülü

CAVEWOMAN (yön:Spiros Stathoulopoulos)

WIFT GR ÖDÜLÜ

THUNDER (yön: Carmen Jaquier)

YOUTH JURY ÖDÜLLERİ

En İyi Film: BLACK STONE (yön: Spiros Iakovides)

Jüri Özel Ödülü: PARIS IN HARLEM (yön:Christina Kallas)