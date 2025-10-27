“Seçim sürecindeki söylemleri ‘resetledik’ önümüze bakalım”

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali’nin, 19 Ekim Cumhurbaşkanı seçimlerinde halkı bölmekle suçladığı UBP – YDP – DP Hükümetini özür dilemeye davet etmesi üzerine kürsüye çıkan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, “O süreci resetledik, önümüze bakalım” dedi.

Şahali’nin ardından kürsüye çıkan Sunat Atun, Tufan Erhürman’ın her üç kişinden ikisinden oy alarak cumhurbaşkanı seçildiğini, kendisinin devir teslim törenindeki konuşmalarını dinlediğini ve “kimsenin toplumu bölmeye izin vermeyeceğini” söylediğini anımsatarak, Şahali’nin “böldüğünü” öne sürdü.

Atun, “Bu süreç resetlendi, artık önümüze bakmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Atun ayrıca, Ersin Tatar’ın mitingilerinde “halkı bölecek sözler sarf etmediğini, güzel ifadeler kullandığını” da öne sürdü.

CTP Milletvekili Derya:

“Halkın gözüne baka baka yalan söylemeyin”

Atun’un konuşması sırasında söz alan CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Atun’un bu tavrının özetlenen tarz olduğunu, CTP olarak seçim sürecinde sağduyu ile hareket ettiklerini ancak halkın gözünün içine baka baka yalan söylemenin, ilkelerden biri olmaması gerektiğini ifade etti.

Derya, “Madem ki Ersin Tatar’ın tüm mitinglerine katıldınız, CTP Milletvekillerini, mesela beni, yalan söylemek suretiyle Türk askerine tecavüzcü dediğimi iddia ederek hedef gösterdi. Bu medyaya da yansıdı. Bu kapsamda tehditler de aldık. Bu tip kardeşlik vurguları yapıyorsanız, bunlar ‘resetlenir’ demek yerine yanlış yapıldı, özür dilemelidirler diyerek sağduyu göstermeniz gerekir” şeklinde konuştu.

Atun ise Tatar’ın bu ifadeleri kullandığını “duymadığını” öne sürdü.