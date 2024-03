Irmak BEYDİLLİ

Önce “sahte reçete” ardından “sahte diploma” derken yolsuzlukların gündemden düşmediği Kıbrıs’ın kuzeyinde; yurttaş hükümete olan güvenini kaybetti, “Seçim olursa düzen değişebilir” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Güray Altun isimli yurttaş; yolsuzlukların uzun süredir var olduğunu belirtti, gelinen noktada “güç savaşı” yaşandığını söyledi.

Fezile Akkoyun isimli yurttaş; yolsuzlukların tüm alanlarda oluştuğuna dikkat çekti, önüne geçilebileceğine dair umudunun kalmadığını ifade etti.

Tuğra Karataş isimli yurttaş; yolsuzlukların arttığını ve daha detaylı araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

Mehmet Muhammet Diker isimli yurttaş da tek yolun federal çözüm olduğunu belirtti, seçim olursa yolsuzlukların engellenebileceğini dile getirdi.

Murat Yarcan isimli yurttaş ise denetimin önemine işaret etti, üniversitelerin denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Güray Altun: Halkı kendi istedikleri gibi yönetmek için, bunları başa getirdiler

“Bu yolsuzluklar çok eski yıllardan belli süre gelen bir olaydır. Halkı kendi istedikleri gibi yönetmek için, bunları başa getirdiler. ‘Benim çıkarlarımı bu yönetim yapsın’ diye düşünüyorsan ona göre kişi partiyi seçiyorsun. Fakat bu parti meselesi değildir. Sağlık konusunda ve eczane olaylarında da aynı iddia ortaya atıldı ama çok geç sonuçlandı. O yüzden halk bunlara da inanmaz oluyor. Öyle bir dönem yaşıyoruz ki bir güç savaşı var. Bütün dünyada çıkarlar var. Çok aniden zengin olanlar var. Bunların önüne sağlam iktidarlarla geçilebilir ve bu da zaman gerektirir. Bunun seçimden sonra ele alınacağını düşünüyorum. Geleceği iyi görüyorum çünkü bu yolsuzluklar rüşvet olayları patlak verdi hepsi bir şekilde halledilecek. Anayasa değişiklikleriyle çözülebileceğine inanıyorum. Umutsuz değilim geleceğe umutla bakıyorum.”

Fezile Akkoyun: Yolsuzluğun her yerde olduğunu düşünüyorum

“Bu adanın her yerine bakarsan herkesin dediği tek bir şey var o da sorunlu bir ada olduğumuz. Her yerde yolsuzluklar oluştu ama hangisine yetişip denetlenebilecek bilmiyorum. Adanın bitiğine inanıyorum. Artık ada eskisi gibi değil 16,17 sene önce ben burada ticaret yaparken bile her şey farklıydı. Herkes her şeyi şikayet eder oldu. Yolsuzluğun her yerde olduğunu düşünüyorum. Tek bir yerde yolsuzluk yok. Araştırma yapılırsa her yerde olduğunu herkes görecek. Yolsuzluğun önüne geçilebileceğine de inancım kalmadı. 15 sene öncesine baktığımda her şey daha iyi bir haldeydi. Düzenin bozulduğunu ve yönetimin idare edebildiğini düşünmüyorum ve onlar da farkındadır bence. Artık yetişemiyorlar.”

Tuğra Karataş: Adanın düzeleceğine inancım kalmadı

“Küçüklüğümden bugüne kadar baktığımda, yolsuzlukların çok arttığını net görüyorum. Kara para aklamanın ya da pis işlere karışanların Kıbrıs’ta bulunması ve ona rağmen bunları görmek ve bilmek çok üzücü. Sahte reçeteden sonra şimdi de üst mertebelerde diploma meselesi ortaya çıktı. Adanın düzeleceğine inancım kalmadı. Bunları önlemek için devletin daha sıkı tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. Daha detaylı incelemeleri gerekiyor. Detaylıca araştırılırsa her kötü olayın önüne geçilebilir. Bunlar yapılırsa her şey çözülebilir.”

Mehmet Muhammet Diker: Seçim olursa düzen değişebilir

“Federal çözüm olmazsa hiçbir şeyin olacağını düşünmüyorum. Kıbrıs Türkünün tek kurtuluşu bence budur. Yoksa bu şekilde daha kötü olacağız. Önce sahte reçeteler, şimdi sahte diplomalar. Sırada ne olduğunu merak ediyorum. Bu işin önüne geçilebileceğini düşünmüyorum. Hükümetin durumu ortada ve bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Seçim olursa engellenebilir. Seçim olursa düzen değişebilir. Araştırılırsa daha fazla yolsuzluk bulunacak. Çoğu üst mertebedekilerinin diploması sahte olabilir. Memlekette daha bilmediğimiz neler vardır. Bizi kimler yönetiyor, kimlere emanet ettik kendimizi, insan artık düşünüyor.”

Murat Yarcan: Okullar denetlenmeli

“Bu yolsuzluklara artık ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Benim de çocuklarım var ama kendi hakları ile üniversiteyi kazandılar. Hakkı ile kazanan kimseye bir şey söylemiyorum ama yolsuzluk olmaz. Ben bu konuya karşıyım. Önüne geçilmesi için devletin düşünmesi gerekiyor. Mesela okulların denetlemesi gerekiyor. Her şeye denetim gerekiyor.”