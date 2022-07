Scorpions fırtınası Limasol’da da esti

Murat OBENLER

Uluslararası karıyerlerinin 50. Yıldönümünde çıkardıkları yeni stüdyo albümleri “Rock Believer” in dünya turu kapsamında Kıbrıs’a da uğradılar. ABD’nin Las Vegas şehrinde başlayarak Amerikayı dolaşan, Atlantiği aşarak bazı Avrupa şehirlerinde hayranlarıyla buluşan efsane grup Scorpions, Avrupa turunu Limasol’daki Tsirio Stadyumu’nda verdikleri muhteşem konser ile tamamladılar. Kariyerlerindeki 50 yılda 120 milyon albüm satışı, 5 binden fazla konser ve rock müzik tarihine armağan ettikleri birçok unutulmaz şarkı ile dünya rock müzik tarihinin en iyileri arasına adını yazdıran Scorpion’un Limasoldaki konserini de Kıbrıslı Rumlar,Kıbrıslı Türkler’in yanısıra adada yaşayan başta Rus ve Ukrayna toplumu üyeleri ile Alman ve İngiliz rockseverler de izledi. 50 yıllık kariyeri olan grubu her yaştan izleyici takip ederken bazı Avrupa ülkelerinden rockseverler de konseri izlemek için Kıbrıs’a geldiler. Girişteki kontrol noktalarında zaman zaman sıkıntıların yaşandığı ve bazı seyircilerin içeriye geç alındığı konserde müzikal olarak gerek alt grup olarak çıkan Andreas Kapatais’in solistliğini yaptığı Minus One gerekse Scorpions sahne performansları ile seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Unutulmaz bir rock gecesi oldu

Grubun efsane solisti Klaus Meine’nin ilerlemiş yaşına rağmen performansı göz doldururken gitarlarda Rudolf Schenker, Matthias Jabs,bas gitarda Pawel Maciwoda ve davulda Mikkey Dee’nin performansları da büyük alkış aldı. Grup başta unutulmazlar arasına giren “Wind Of Change”,“Rock You Like A Hurricane”, “Still Loving You”, “Send Me an Angel” gibi şarkıların yanısıra 19’ncusu olan yeni albümden de şarkılar seslendirdiler.

Grup 2 saate yakın sahnede kalırken“Wind Of Change”,“Rock You Like A Hurricane”, “Still Loving You”, “Send Me an Angel”, “Blackout”, “Gas in the Tank”,“Bad Boys Running Wild”, “Big City Nights”, Make it Real”, “The Zoo”,”Coast to Coast”, “Seventh Sun”, Peacemaker”, “Delicate Dance”, Tease Me Please Me”, “Rock Believer”, “New Vision” adlı şarkıları söylediler.

Çok fazla bayrak açılması rock müziğin ruhu ile uyumsuzluk gösterdi

Scorpıons “Wind Of Change” şarkısını Ukrayna’daki çatışmaların bitmesi, yıkımın sonlanması ve huzur gelmesi için Ukrayna halkına armağan ederken şarkı sırasında Ukrayna bayrağı açması da hem takdir topladı hem de eleştiri aldı. Grup ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı ile de bir şarkı söylerken konser sonrasında kendisine seyirciler tarafından uzatılan Yunanistan bayrağını da açması farklı yorumlara neden oldu. Çok fazla milliyetçilik göstergesi olan bayrak açmaya sahne olan gecede rock müzikle milliyetçiliğin uyuşmadığı ve bunun yersiz olduğu da yapılan eleştiriler arasındaydı

Gelirin bir bölümü "Little Heroes" inisiyatifine bağışlandı

Moonlight Show Productions ve Efeto Properties sponsorluğunda ve organizasyonluğunda gerçekleşen konserin gelirinin bir bölümü kanser ve lösemi için savaşan ve ailelere yardımcı olan "Little Heroes" inisiyatifine bağışlandı.