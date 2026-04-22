Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, İsias davasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesine tepki gösterdi. Dernek, savcılığın görüşünün hayal kırıklığı yarattığını vurgulayarak, davanın “olası kast” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini yineledi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “İsias davamıza ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesi açıklanmıştır. Savcılığın görüşü bizler için büyük bir hayal kırıklığıdır. Ancak unutulmamalıdır ki bu görüş, kararı verecek daire için bağlayıcı değildir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaşananların bir ihmal olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek, “Biz çocuklarımızı bir depremde değil, kasıtlı ihmallerle, usulsüzlüklerle ve göz göre göre yaratılmış bir düzende kaybettik. Bu bir ihmal değil, bir cinayettir.” denildi.

Temyiz başvurusunda davanın “olası kastla yargılanması” gerektiğinin açıkça ortaya konulduğu ifade edilen açıklamada, “Savcılık anlamak istemese de, biz anlatmaya devam edeceğiz. Susmayacağız. Vazgeçmeyeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Dernek, “Çünkü bizim meleklerimize verilmiş bir sözümüz var. Adalet yerini bulana kadar buradayız. Son nefesimize kadar mücadeleye devam.” ifadelerine yer verdi.